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55 минут назад

Актеру Брюсу Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию

Мария Иглина

Жена актера Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг, заявила, что супругу диагностировали лобно-височную деменцию. Сегодня заболевание артиста врачи подтвердили официально. Об этом сообщает Page Six.

Брюсу Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Хеминг заявила, что чувствует облегчение от того, что их семья наконец узнала точный диагноз Уиллиса. По ее словам, афазия (расстройство речи) — лишь один из нескольких симптомов этого недуга:

"Лобно-височная деменция — это беспощадная болезнь, о которой многие из нас никогда не слышали. Она может поразить кого угодно. Для людей в возрасте до 60 лет это наиболее распространённая форма деменции".

Тяжелая болезнь мозга Брюса Уиллиса начала прогрессировать

Жена артиста также отметила, что лобно-височная деменция не лечится, и добавила, что надеется, что в скором времени врачи научатся с ней бороться.

Ранее стало известно, продолжит ли Болдуин работу над "Ржавчиной".

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