Брюсу Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию

Жена актера Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг, заявила, что супругу диагностировали лобно-височную деменцию. Сегодня заболевание артиста врачи подтвердили официально. Об этом сообщает Page Six.
Хеминг заявила, что чувствует облегчение от того, что их семья наконец узнала точный диагноз Уиллиса. По ее словам, афазия (расстройство речи) — лишь один из нескольких симптомов этого недуга:
"Лобно-височная деменция — это беспощадная болезнь, о которой многие из нас никогда не слышали. Она может поразить кого угодно. Для людей в возрасте до 60 лет это наиболее распространённая форма деменции".
Жена артиста также отметила, что лобно-височная деменция не лечится, и добавила, что надеется, что в скором времени врачи научатся с ней бороться.