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2 часа назад

Актер Ричард Белзер умер на 79-м году жизни

Мира Маркина

Актриса Ларейн Ньюман сообщила в соцсетях о смерти своего коллеги Ричарда Белзера в возрасте 78 лет.

Звезда сериала «Закон и порядок» умер на 79-м году жизни
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Актер скончался в своем доме во Франции 19 февраля, в кругу близких. В последние годы у Ричарда было множество проблем со здоровьем, сообщает The Hollywood Reporter.

«Он был одним из самых веселых людей на свете. Мастер работы с публикой. Прощай, дорогой», — написала Ларейн в Твиттере.

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Многие зрители запомнили Белзера по роли детектива Джона Манча. Этот персонаж перекочевал из сериала «Убойный отдел» в некоторые другие проекты, в том числе «Секретные материалы» и «Закон и порядок».

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