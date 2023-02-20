Звезда сериала «Закон и порядок» умер на 79-м году жизни

Актриса Ларейн Ньюман сообщила в соцсетях о смерти своего коллеги Ричарда Белзера в возрасте 78 лет.

Актер скончался в своем доме во Франции 19 февраля, в кругу близких. В последние годы у Ричарда было множество проблем со здоровьем, сообщает The Hollywood Reporter.

«Он был одним из самых веселых людей на свете. Мастер работы с публикой. Прощай, дорогой», — написала Ларейн в Твиттере.