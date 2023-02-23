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42 минуты назад

Актер Лиам Нисон признался, что не сыграл Джеймса Бонда из-за условий жены

Мира Маркина

Актер Лиам Нисон отказался от роли агента 007, потому что его жена Наташа Ричардсон выдвинула ему ультиматум. Об этом он рассказал Rolling Stone.

Лиам Нисон не сыграл Джеймса Бонда из-за условий жены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продюсер "Джеймса Бонда" Барбара Брокколи несколько раз связывалась с Лимом Нисоном в девяностые и предлагала сотрудничать. Тогда актера номинировали на "Оскар" за лучшую мужскую роль в "Списке Шиндлера".

По словам Нисона, когда Брокколи позвонила ему, он сказал, что заинтересован в роли Джеймса Бонда. Однако его будущая жена поставила условие: "Если ты играешь Джеймса Бонда, мы не женимся".

Появился новый кандидат на роль Джеймса Бонда

Лиам Нисон выбрал личную жизнь и не пошел на встречу с продюсером. Актер женился на Наташе Ричардсон в 1994 году, и они были вместе до ее смерти в 2009-м.

Ранее нейросети показали, как выглядел бы идеальный Джеймс Бонд.

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