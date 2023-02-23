Лиам Нисон не сыграл Джеймса Бонда из-за условий жены

Актер Лиам Нисон отказался от роли агента 007, потому что его жена Наташа Ричардсон выдвинула ему ультиматум. Об этом он рассказал Rolling Stone.

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Продюсер "Джеймса Бонда" Барбара Брокколи несколько раз связывалась с Лимом Нисоном в девяностые и предлагала сотрудничать. Тогда актера номинировали на "Оскар" за лучшую мужскую роль в "Списке Шиндлера".

По словам Нисона, когда Брокколи позвонила ему, он сказал, что заинтересован в роли Джеймса Бонда. Однако его будущая жена поставила условие: "Если ты играешь Джеймса Бонда, мы не женимся".