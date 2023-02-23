Лиам Нисон не сыграл Джеймса Бонда из-за условий жены

Актер Лиам Нисон отказался от роли агента 007, потому что его жена Наташа Ричардсон выдвинула ему ультиматум. Об этом он рассказал Rolling Stone.
Продюсер "Джеймса Бонда" Барбара Брокколи несколько раз связывалась с Лимом Нисоном в девяностые и предлагала сотрудничать. Тогда актера номинировали на "Оскар" за лучшую мужскую роль в "Списке Шиндлера".
По словам Нисона, когда Брокколи позвонила ему, он сказал, что заинтересован в роли Джеймса Бонда. Однако его будущая жена поставила условие: "Если ты играешь Джеймса Бонда, мы не женимся".
Лиам Нисон выбрал личную жизнь и не пошел на встречу с продюсером. Актер женился на Наташе Ричардсон в 1994 году, и они были вместе до ее смерти в 2009-м.