Нейросети показали, как выглядит идеальный Джеймс Бонд

Искусственный интеллект предположил, как бы выглядел идеальный агент 007. Портрет сформирован на основе фотографий нескольких реальных людей.
Нейросети объединили внешность шести актеров, которые исполнили роль Джеймса Бонда в разных фильмах. Так, на входе искусственный интеллект получил фото Шона Коннери, Джорджа Лэзенби, Рождера Мура, Тимоти Далтона, Пирса Броснана, Дэниела Крэйга.
Получилось лицо, которое формально совмещает в себе уникальные особенности всех, кто когда-то воплощал образ агента 007 на экранах.