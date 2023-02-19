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1 час назад

Нейросети показали, как выглядит идеальный Джеймс Бонд

Мира Маркина

Искусственный интеллект предположил, как бы выглядел идеальный агент 007. Портрет сформирован на основе фотографий нескольких реальных людей.

Нейросети показали, как выглядит идеальный Джеймс Бонд
Фото: Кадр из фильма "007: Координаты "Скайфол"Кадр из фильма "007: Координаты "Скайфол"

Нейросети объединили внешность шести актеров, которые исполнили роль Джеймса Бонда в разных фильмах. Так, на входе искусственный интеллект получил фото Шона Коннери, Джорджа Лэзенби, Рождера Мура, Тимоти Далтона, Пирса Броснана, Дэниела Крэйга.

Получилось лицо, которое формально совмещает в себе уникальные особенности всех, кто когда-то воплощал образ агента 007 на экранах.

Нейросети

Нейросеть показала как бы выглядела "Матрица", снятая в СССР

Ранее появился новый кандидат на роль Джеймса Бонда.

Фильмы,Матрица,Тимоти Далтон,Джордж Лэзенби,Шон Коннери,Пирс Броснан,Джеймс Бонд,Дэниел Крэйг,
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