Нейросети показали, как выглядит идеальный Джеймс Бонд

Искусственный интеллект предположил, как бы выглядел идеальный агент 007. Портрет сформирован на основе фотографий нескольких реальных людей.

Фото: Кадр из фильма "007: Координаты "Скайфол" Кадр из фильма "007: Координаты "Скайфол"

Получилось лицо, которое формально совмещает в себе уникальные особенности всех, кто когда-то воплощал образ агента 007 на экранах.