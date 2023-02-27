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33 минуты назад

Актрисы, которые никогда не снимаются обнаженными

Мира Маркина

Не секрет, что актрисам и актерам, готовым сняться в обнаженных сценах, платят очень большие гонорары. Несмотря на то, что в большинстве случаев используют дублеров или накладные части тела, обнаженные сцены на экране могут ударить на репутацию звезды.

Актрисы, которые никогда не снимаются обнаженными
Фото: Кадр из сериала "Игра Престолов"Кадр из сериала "Игра Престолов"

Большинство знаменитостей соглашаются на подобные сцены за нескромные деньги. Однако есть и те, кто категорически против таких эпизодов в своей карьере. Об актрисах, которые отказываются от обнаженных сцен — в материале “Рамблера”.

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Эмилия Кларк

Несмотря на то, что свою карьеру актриса начала с сериала “Игра Престолов”, где она снималась в очень откровенных сценах, она зареклась, что больше не будет соглашаться на подобные контракты. По словам звезды, ей было психологически тяжело играть в постельных сценах. Она плакала в гримерке, а потом шла на съемочную площадку и работала.

С тех пор Кларк говорит, что отказывается от любых подобных предложений. Ей хочется, чтобы зрители оценивали ее актерскую игру, а не тело. Так, она отвергла предложение сняться в главной роли во франшизе “50 оттенков серого”.

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Джулия Робертс

Кадр из фильма "Красотка"

Актриса не берет дополнительные гонорары за съемки в обнаженных сценах, а сразу предлагает продюсерам своего профессионального дублера. Единственной сценой, где она появлялась обнаженной, стала съемка в ванной в “Красотке”, но и здесь актриса на самом деле была одета и просидела в воде в одежде, пока режиссер не снял дубль.

Сама актриса говорит, что считает искусством исключительно сцены в одежде. “Появляться перед камерой без одежды – это документалистика”

Джессика Альба

Кадр из фильма "Глаз"

В кино актриса часто играет роковых красоток и не раз была названа одной из самых желанных женщин Голливуда. Однако есть один факт, который нужно знать зрителям: Альба никогда не раздевалась на камеру. Причины ее убеждений просты — она не хочет, чтобы ее родные и друзья видели актрису обнаженной. Она уверена, что все картины становятся прекрасными благодаря ее актерскому мастерству и не стали хуже из-за того, что там нет сцен с раздеванием.

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