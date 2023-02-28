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2 часа назад

Актриса Кортни Кокс стала обладательницей звезды на Аллее славы в Голливуде

Катерина Саломе

Актриса Кортни Кокс получила широкую популярность после выхода в свет ситкома «Друзья». Но лишь сейчас, когда артистке уже 58 лет, она получила звезду на Аллее славы Голливудского бульвара в Лос-Анджелесе.

На церемонию пришли коллеги по сериалу и близкие друзья звезды Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу. По словам экс-подружки Брэда Питта, дружить с Кортни – это значит быть с ней одной семьей. Актриса назвала Кокс хорошим человеком и ээкстраординарной подругой.

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«С самого начала, когда мы встретились, она была открытой, тёплой, любящей, интересующейся всем, что касается тебя», – поделилась Энистон.

Своими чувствами в отношении Кокс поделилась и Кудроу. Она подчеркнула способность Кортни поддерживать благоприятные отношения в актерском составе на съемках «Друзей».

Ранее мы писали о том, почему Меттью Перри не помнит три года со съемок «Друзей».

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