Почему Меттью Перри не помнит три года со съемок "Друзей": видео

Сериал "Друзья" практически в одночасье сделал актеров, сыгравших в нем главные роли, знаменитыми на весь мир. И, хотя многие стремились к такой популярности и славе, не все смогли ее достойно выдержать.

Одним из таких стал актер Мэттью Перри, исполнивший в культовом сериале роль Чендлера Бинга. Он не раз признавался на публике, что не потянул груза навалившейся на него известности и в определенный момент впал в зависимость от алкоголя. Это произошло, как рассказывал сам актер, "где-то между третьим и шестым сезонами сериала".

По его словам, он даже не может вспомнить как проходили тогда съемки и что он делал в кадре, как готовился, работал.