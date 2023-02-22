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26 минут назад

Почему Меттью Перри не помнит три года со съемок "Друзей": видео

Мира Маркина

Сериал "Друзья" практически в одночасье сделал актеров, сыгравших в нем главные роли, знаменитыми на весь мир. И, хотя многие стремились к такой популярности и славе, не все смогли ее достойно выдержать.

Одним из таких стал актер Мэттью Перри, исполнивший в культовом сериале роль Чендлера Бинга. Он не раз признавался на публике, что не потянул груза навалившейся на него известности и в определенный момент впал в зависимость от алкоголя. Это произошло, как рассказывал сам актер, "где-то между третьим и шестым сезонами сериала".

По его словам, он даже не может вспомнить как проходили тогда съемки и что он делал в кадре, как готовился, работал.

Величайшие актеры всех времен

TikTok-аккаунт с ником @celebrityhouseteam опубликовали видеоролик, в котором рассказали грустную историю популярного актера – смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как в "Титанике" создавали эффект инея и льда.

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