Только актеру Алеку Болдуину смягчили приговор, как твое бывших членов съемочной группы подали новый иск. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на документ.
Росс Аддиего, Доран Кёртин и Риз Прайс потребовали компенсации от актера и занимавшихся съемочным процессом компаний — Rust Movie Pictures и El Dorado Pictures. Они заявили, что получили увечья в виде контузии из-за оглушительного выстрела внутри церкви. Также, по их словам, они видели, как скончалась кинооператор Галина Хатчинс, из-за чего впоследствии их мучала бессонница, депрессия и симптомы посттравматического стрессового расстройства.
"После выстрела ответчики не предложили истцам никаких услуг в сфере диагностики или каких-либо значимых услуг в области эмоционального или психического здоровья. Несмотря на это, истцы самостоятельно обратились за поддержкой, чтобы справиться со своими повреждениями", — говорится в иске.
Ранее мы писали о том, что Болдуину смягчили обвинения в убийстве.