Только актеру Алеку Болдуину смягчили приговор, как твое бывших членов съемочной группы подали новый иск. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на документ.

Росс Аддиего, Доран Кёртин и Риз Прайс потребовали компенсации от актера и занимавшихся съемочным процессом компаний — Rust Movie Pictures и El Dorado Pictures. Они заявили, что получили увечья в виде контузии из-за оглушительного выстрела внутри церкви. Также, по их словам, они видели, как скончалась кинооператор Галина Хатчинс, из-за чего впоследствии их мучала бессонница, депрессия и симптомы посттравматического стрессового расстройства.