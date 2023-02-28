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1 час назад

Против актера Алека Болдуина подан новый иск

Катерина Саломе

Только актеру Алеку Болдуину смягчили приговор, как твое бывших членов съемочной группы подали новый иск. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на документ.

Росс Аддиего, Доран Кёртин и Риз Прайс потребовали компенсации от актера и занимавшихся съемочным процессом компаний — Rust Movie Pictures и El Dorado Pictures. Они заявили, что получили увечья в виде контузии из-за оглушительного выстрела внутри церкви. Также, по их словам, они видели, как скончалась кинооператор Галина Хатчинс, из-за чего впоследствии их мучала бессонница, депрессия и симптомы посттравматического стрессового расстройства.

Продолжит ли Болдуин работу над «Ржавчиной»

"После выстрела ответчики не предложили истцам никаких услуг в сфере диагностики или каких-либо значимых услуг в области эмоционального или психического здоровья. Несмотря на это, истцы самостоятельно обратились за поддержкой, чтобы справиться со своими повреждениями", — говорится в иске.

Ранее мы писали о том, что Болдуину смягчили обвинения в убийстве.

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