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2 часа назад

Зендея стала одной из самых дорогих актрис на ТВ благодаря роли в сериале «Эйфория»

Диана Товсепова

Звезда сериала «Эйфория» киностудии HBO Зендея, которая играет роль Рю Беннет, стала одной из самых высокооплачиваемых телеактрисой.

Это произошло благодаря новому контракту звезды - раньше Зендея получала полмиллиона долларов за каждую серию, а теперь будет получать вдвое больше. Так, 26-летняя девушка станет еще и исполнительным продюсером шоу, и ее гонорар за каждый эпизод третьего сезона будет составлять аж миллион долларов.

Такой гонорар считается одним из самых высоких в сериальной индустрии. Больше получает Кевин Костнер - за каждый эпизод сериала «Йеллоустоун» актер зарабатывает приблизительно $ 1,2 миллиона долларов.

Гонорары Зендеи растут вместе с популярностью шоу. Второй сезон "Эйфории" смотрели в среднем 16,3 млн человек, среди сериалов HBO шоу уступает разве что "Игре престолов".

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