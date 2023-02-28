Актрисы, которые стареют красиво

Довольно часто женщины равняются на знаменитых женщин. Они вдохновляются их стилем, образом жизни и внешним видом. Однако современные технологии бьюти-индустрии помогают женщинам в возрасте выглядеть на 20 лет моложе. Большинство Голливудских красавиц не скрывают, что прибегают к услугам косметологов и пластических хирургов, но так делают не все.

1/7 Джессика Лэнг, 73 года. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Джулия Робертс, 55 лет. Фото: globallookpress.com 3/7 Джулианна Мур, 62 года. Фото: globallookpress.com 4/7 Хелен Миррен, 77 лет. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Моника Белуччи, 58 лет. Фото: globallookpress.com 6/7 Сиргуни Уивер, 73 года. Фото: globallookpress.com 7/7 Энди Макдауэлл, 64 года. Фото: globallookpress.com

В галерее "Рамблера" — актрисы, которые не стесняются своих возрастных изменений и встречают возраст красиво.

В действительности женщины утверждают, что во многом им помогает генетическая предрасположенность: их мамы и бабушки тоже выглядели хорошо в их возрасте. Кроме того, они стараются следить за собой: регулярно занимаются спортом, правильно питаются, спят достаточное количество часов и регулярно делают салонный уход. Если посмотреть на то, как они выглядят в своем возрасте, то можно избавиться от страха постареть.