Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
1 час назад

Актрисы, которые стареют красиво

Мария Каткова

Довольно часто женщины равняются на знаменитых женщин. Они вдохновляются их стилем, образом жизни и внешним видом. Однако современные технологии бьюти-индустрии помогают женщинам в возрасте выглядеть на 20 лет моложе. Большинство Голливудских красавиц не скрывают, что прибегают к услугам косметологов и пластических хирургов, но так делают не все.

1/7 Джессика Лэнг, 73 года.
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/7 Джулия Робертс, 55 лет.
Фото: globallookpress.com
3/7 Джулианна Мур, 62 года.
Фото: globallookpress.com
4/7 Хелен Миррен, 77 лет.
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/7 Моника Белуччи, 58 лет.
Фото: globallookpress.com
6/7 Сиргуни Уивер, 73 года.
Фото: globallookpress.com
7/7 Энди Макдауэлл, 64 года.
Фото: globallookpress.com

В галерее "Рамблера" — актрисы, которые не стесняются своих возрастных изменений и встречают возраст красиво.

В действительности женщины утверждают, что во многом им помогает генетическая предрасположенность: их мамы и бабушки тоже выглядели хорошо в их возрасте. Кроме того, они стараются следить за собой: регулярно занимаются спортом, правильно питаются, спят достаточное количество часов и регулярно делают салонный уход. Если посмотреть на то, как они выглядят в своем возрасте, то можно избавиться от страха постареть.

Например, Джулия Робертс регулярно занимается гимнастикой, Моника Белуччи занимается умеренными физическими нагрузками: пилатесом и плаванием, Джулианна Мур усиленно пользуется солнцезащитным кремом, а Джессика Лэнг выступает категорически против пластических операций и любых манипуляций с лицом.

Актеры,Фото,Джессика Лэнг,Джулия Робертс,Моника Белуччи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий