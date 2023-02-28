Актрисы, которые стареют красиво

Довольно часто женщины равняются на знаменитых женщин. Они вдохновляются их стилем, образом жизни и внешним видом. Однако современные технологии бьюти-индустрии помогают женщинам в возрасте выглядеть на 20 лет моложе. Большинство Голливудских красавиц не скрывают, что прибегают к услугам косметологов и пластических хирургов, но так делают не все.
В галерее "Рамблера" — актрисы, которые не стесняются своих возрастных изменений и встречают возраст красиво.
В действительности женщины утверждают, что во многом им помогает генетическая предрасположенность: их мамы и бабушки тоже выглядели хорошо в их возрасте. Кроме того, они стараются следить за собой: регулярно занимаются спортом, правильно питаются, спят достаточное количество часов и регулярно делают салонный уход. Если посмотреть на то, как они выглядят в своем возрасте, то можно избавиться от страха постареть.
Например, Джулия Робертс регулярно занимается гимнастикой, Моника Белуччи занимается умеренными физическими нагрузками: пилатесом и плаванием, Джулианна Мур усиленно пользуется солнцезащитным кремом, а Джессика Лэнг выступает категорически против пластических операций и любых манипуляций с лицом.