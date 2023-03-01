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1 час назад

Марина Федункив рассказала, что доводила до слез режиссера "Реальных пацанов"

Мария Каткова

Актриса Марина Федункив рассказала, как разжигала конфликт на съемках "Реальных пацанов". Об этом она сообщила в интервью изданию "7 Дней".

Федункив рассказала о конфликте на съемках "Реальных пацанов"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Над сериалом актриса работала вместе с известным режиссером проектов ТНТ Жанной Кадниковой. Они впервые познакомились на съемках проекта, но тогда их общение было не самым приятным.

Федункив рассказала, будет ли продолжение "Реальных пацанов"

Федункив рассказала, что во время съемок сериала училась на режиссера, поэтому спешила применить новые знания на практике. Поэтому она часто не выполняла указания Кадниковой, так как считала, что лучше справится с ролью.

"Я ее буквально доводила до слез", — призналась актриса.

Тем не менее, женщинам удалось договориться. Кадникова обговорила все с актрисой и они пришли к выводу, что каждый должен заниматься своей работой. Теперь коллеги стали лучшими подругами.

Ранее сообщалось, что Федункив раскрыла отличие русских женщин от остальных.

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