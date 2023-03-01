Федункив рассказала о конфликте на съемках "Реальных пацанов"

Актриса Марина Федункив рассказала, как разжигала конфликт на съемках "Реальных пацанов". Об этом она сообщила в интервью изданию "7 Дней".

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Над сериалом актриса работала вместе с известным режиссером проектов ТНТ Жанной Кадниковой. Они впервые познакомились на съемках проекта, но тогда их общение было не самым приятным.

Федункив рассказала, что во время съемок сериала училась на режиссера, поэтому спешила применить новые знания на практике. Поэтому она часто не выполняла указания Кадниковой, так как считала, что лучше справится с ролью.

"Я ее буквально доводила до слез", — призналась актриса.

Тем не менее, женщинам удалось договориться. Кадникова обговорила все с актрисой и они пришли к выводу, что каждый должен заниматься своей работой. Теперь коллеги стали лучшими подругами.