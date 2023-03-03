Смолкин не общается с болеющей Заворотнюк

Когда у Анастасии Заворотнюк, сыгравшей главную роль в сериале "Моя прекрасная няня", обнаружили онкологическое заболевание, она отдалилась от друзей и коллег по проекту, в частности от Бориса Смолкина. Об этом он рассказал Woman.ru.
Борис Смолкин, который в "Моей прекрасной няне" сыграл дворецкого Константина, рассказал, что не звонит ни Заворотнюк, ни ее мужу Петру Чернышову. Причина, по его словам, одна: актер считает, что семье и так сейчас непросто, и не хочет тревожить.
О том, что Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой формой рака, стало известно в 2019 году. Актриса последний раз выходила в свет, когда посещала презентацию дома ювелирных изделий в Ереване. После этого артистка ушла в тень и перестала вести блог, в котором регулярно публиковала фотографии с мужем, детьми и коллегами.
Ранее "Рамблер" рассказывал о карьере актера, который был сыном персонажа Сергея Жигунова в сериале "Моя прекрасная няня".