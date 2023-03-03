Смолкин не общается с болеющей Заворотнюк

Когда у Анастасии Заворотнюк, сыгравшей главную роль в сериале "Моя прекрасная няня", обнаружили онкологическое заболевание, она отдалилась от друзей и коллег по проекту, в частности от Бориса Смолкина. Об этом он рассказал Woman.ru.

Фото: Кадр из сериала "Моя прекрасная няня" Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Борис Смолкин, который в "Моей прекрасной няне" сыграл дворецкого Константина, рассказал, что не звонит ни Заворотнюк, ни ее мужу Петру Чернышову. Причина, по его словам, одна: актер считает, что семье и так сейчас непросто, и не хочет тревожить.