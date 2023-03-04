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2 часа назад

Актриса Памела Андерсон вспомнила, как ее изменили съемки для Playboy

Мира Маркина

Актриса и модель Памела Андерсон считает, что до того как снялась для Playboy, была "болезненно стеснительной". Об этом она рассказала журналу One-on-One.

Памела Андерсон вспомнила, как ее изменили съемки для Playboy
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Памела Андерсон первый раз появилась на обложке Playboy в 1989 году, вскоре стремительно пошла в гору ее карьера актрисы. По словам модели, для съемок ей потребовалось победить природную стеснительность.

Андерсон вспоминает, что считала себя "нескладной", в отличие от остальных, и чувствовала себя самозванкой в сравнении с другими моделями. Из-за этого работа над фотосессией стала для нее изнурительной.

Актриса Памела Андерсон раскрыла судьбу купальника из "Спасателей Малибу"

Ранее Памела Андерсон рассказала, почему согласилась на документальный фильм.

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