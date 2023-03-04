Памела Андерсон вспомнила, как ее изменили съемки для Playboy

Актриса и модель Памела Андерсон считает, что до того как снялась для Playboy, была "болезненно стеснительной". Об этом она рассказала журналу One-on-One.

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Памела Андерсон первый раз появилась на обложке Playboy в 1989 году, вскоре стремительно пошла в гору ее карьера актрисы. По словам модели, для съемок ей потребовалось победить природную стеснительность.