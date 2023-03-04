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1 час назад

Актера Сергея Гармаша наградили на фестивале «Дух огня»

Мира Маркина

Народный артист России Сергей Гармаш получил награду "За вклад в кинематограф" на XXI Международном кинофестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске. Приз вручил режиссер Павел, сообщает ТАСС.

Сергея Гармаша наградили на фестивале "Дух огня"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент фестиваля Мария Зверева отметила, что до этого аналогичную награду присуждали всемирно известным актерам Фанни Ардан, Катрин Денев и Кристофер Ламберт.

Сергей Гармаш известен по проектам "Ворошиловский стрелок", "Мастер и Маргарита", "72 метра". В фильме-рекордсмене "Чебурашка" актер сыграл садовника Геннадия Петровича.

Назван лучший фильм по версии Берлинского кинофестиваля

Ранее фильм "Чебурашка" получил премию "Серебряный лучник".

Актеры,Ворошиловский стрелок,Чебурашка,Мария Зверева,Фанни Ардан,Кристофер Ламберт,Сергей Гармаш,Катрин Денев,
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