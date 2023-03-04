Сергея Гармаша наградили на фестивале "Дух огня"

Народный артист России Сергей Гармаш получил награду "За вклад в кинематограф" на XXI Международном кинофестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске. Приз вручил режиссер Павел, сообщает ТАСС.
Президент фестиваля Мария Зверева отметила, что до этого аналогичную награду присуждали всемирно известным актерам Фанни Ардан, Катрин Денев и Кристофер Ламберт.
Сергей Гармаш известен по проектам "Ворошиловский стрелок", "Мастер и Маргарита", "72 метра". В фильме-рекордсмене "Чебурашка" актер сыграл садовника Геннадия Петровича.