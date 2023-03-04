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1 час назад

"Чебурашка" получил премию "Серебряный лучник"

Мира Маркина

Фильм Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" отметили национальной премией в области развития общественных связей "Серебряный лучник". Картина получила приз в номинации "Персона" 3 марта в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Награду вручили Юлиане Слащевой — председателю совета директоров "Союзмультфильма". Гран-при удостоились медиапроекты "Тинькофф банка", в номинации "Антикризисные коммуникации в постковидный и санкционный период" победила компания "Авито" с проектом "Как улучшить восприятие безопасности платформы с помощью коммуникаций".

Лучшей работой в категории "Благотворительность" стал фотопроект "Про людей с синдромом Дауна" агентства 2BR.

Сборы "Чебурашки" превысили 6 миллиардов рублей

Ранее "Чебурашка" возглавил прокат в России и СНГ.

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