Андрей Миронов: биография звезды и лучшие роли

Сегодня звезда советского кинематографа Андрей Миронов отметил бы день рождения в 82-й раз. Артиста не стало на пике карьеры – считают многие. Но даже почти 46 лет спустя скоропостижной смерти Миронова его помнят и любят поколения кинозрителей. О том, через что прошел Андрей Александрович на пути к славе, читайте в материале «Рамблера».

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Андрей Миронов родился в семье московских артистов Театра эстрады и миниатюр – Александра Менакера и Марии Мироновой. И хотя официально мальчик появился на свет 7 марта, его мама и папа смогли уговорить сотрудницу паспортного стола сдвинуть дату на один день. Поэтому по документам, Андрей Миронов родился в Международный женский день – в 1941 году.

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Вновь менять документы Андрею пришлось в конце сороковых. На фоне кампании «по борьбе с космополитизмом» мальчик с еврейской фамилией мог иметь ворох проблем в будущем – с поступлением в вуз, получением работы. Александр решил, что будет лучше заранее позаботиться о громоотводе. Так Андрюша Менакер стал Мироновым.

Первое появление Миронова на большом экране должно было состояться в 1952 году. Но «не случилось». Андрей попал в число актеров массовки для картины Александра Птушко «Садко» и должен был сыграть нищего. Но костюм мальчик надел на свою рубашку. И она была видна, чем несколько раз испортила кадр. Режиссер выгнал мальчика со съемочной площадки.

Несмотря на такое шероховатое начало бороться за право стать знаменитым артистом упрямый Андрюша не перестал. А бороться пришлось даже с собственными родителями, которые не хотели, чтобы сын лицедействовал. В театральную студию при Центральном детском театре Миронов ходил почти тайком. Таким же образом он подал документы в Щукинское театральное училище (вместо МГИМО, о котором грезила Мария Миронова). Несмотря на носовое кровотечение, которое началось у Андрея прямо во время прослушивания, юноша смог успешно сдать экзамены. В мастерской актера и режиссера Иосифа Рапопорта он старался учиться только на отлично.

Студентам Щуки запрещали сниматься во время учебы. Но на последних курсах Миронов решил пренебречь существующим запретом. Так одни кинопробы привели его на съемочную площадку драмы Юлия Райзмана «А если это любовь?». Когда о самодеятельности Миронова стало известно в училище, его не отчислили – заступились педагоги будущей звезды. Андрей Александрович завершил учебу в 1962 году с отличием.

Однако грезивший о театре Миронов не спешил продолжать карьеру в кино. Став членом труппы Театра сатиры, он погрузился в театральные роли и перевоплощения. Легендарная «Женитьба Фигаро» с Мироновым в одной из главных ролей на протяжении 20 лет не уходила из репертуара театра. С этим спектаклем труппа гастролировала и по СССР. Однако всесоюзную славу Андрею Миронову принесла роль в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

Миронов сыграл в фильме Гайдая роль обаятельного контрабандиста Геши Козодоева. В самое сердце зрителя поразил не только актерский талант восходящей кинозвезды, но и его вокальные данные. Харизматичное исполнение Андреем «Острова невезения» попросил оставить в фильме Юрий Никулин (Гайдаю не хватало хронометража). И не прогадал. «Бриллиантовая рука», горячо любимая зрителями, вошла в пятерку самых популярных советских картин.

Еще несколько интересных фактов о кинокарьере Андрея Миронова:

Миронов мог сыграть Ипполита в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», но сам отказался. В роли Жени Лукашина, которая понравилась актеру больше, он был неубедителен.

В роли капитана милиции Андрея Васильева («Невероятные приключения итальянцев в России») актер без дублеров исполнял экстремальные трюки – от прыжка с разведенного моста до эпизодов со львом.

Сыграть Остапа Бендера Миронов мечтал еще в экранизации Леонида Гайдая. Но артист не прошел пробы. Второй шанс выпал ему у Марка Захарова – в 1976 году.

После кинобума 70-х Миронов стал уставать от комедийных ролей. Пробы у Тарковского и Михалкова не принесли актеру новых предложений, он вновь сосредоточился на работе в театре.

Последней ролью Миронова в кино стал миссионер Джонни Фест («Человек с бульвара Капуцинов»). Алла Сурикова несколько месяцев уговаривала актера сыграть в своем вестерне. К моменту старта съемок Миронов долго болел, был истощен физически и морально. Его мучила мысль о роли с запрограммированным концом. Тем не менее, сыграл актер блестяще.

Летом 1987 года Миронов вместе с коллегами из Театра сатиры отправился на гастроли в Ригу. Во время спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро», артист потерял сознание. Два дня спустя, 16 августа 1987 года, Миронов умер из-за аневризмы мозга.

Личная жизнь

Статному красавцу Миронову приписывали романы со многими женщинами. Однако официально в брак актер вступал лишь дважды.

С первой женой Андрей Миронов познакомился в театре, в 1971 году. Он попал на дипломный спектакль Екатерины Градовой «Женитьба Фигаро», где девушка сыграла графиню Розину. Их отношения развивались стремительно. Спустя два года после заключения брака у пары родилась дочь Мария. Она также стала актрисой.