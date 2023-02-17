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1 час назад

Кадр дня: сцена «Бриллиантовой руки», которую снимали 4 часа

Мария Кимакович

На съемку некоторых эпизодов создателям фильмов приходится тратить большое количество времени. Как правило, это очень важные кадры, сцены с большим количеством людей или еще какие-то необходимые детали могут заставить потратить на работу много времени.

Кадр дня: сцена «Бриллиантовой руки», которую снимали 4 часа
Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Но иногда казалось бы маленький эпизод приходится тоже снимать несколько часов. И причины могут быть разными. Так, например, произошло с работой над одним из самых смешных эпизодов фильма Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

Речь идет о сцене, в которой героя Юрия Никулина Семена Горбункова останавливает на ступенях подземного перехода огромный мужчина. Здоровяк произносит фразу: «Закурить не найдется?», а Семен Семеныч настолько пугается, что ничего не может ответить. А затем на вопрос детины: «Ты что, глухонемой?» быстро отвечает: «Да!».

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Короткий эпизод, длящий в фильме не больше минуты, снимали целых четыре часа. Режиссер все время был чем-то недоволен.

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Кстати, роль здоровяка исполнил вовсе не актер, а корреспондент журнала «Смена», который хотел взять интервью с Юрием Никулиным. Его выбрал сам Гайдай, увидев на съемочной площадке и оценив волосатую грудь журналиста.

Фильмы,Бриллиантовая рука,Юрий Никулин,Леонид Гайдай,
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