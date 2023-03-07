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3 часа назад

Актеры, которые сидели в тюрьме: видео

Стелла Шмель

Никто в этом мире не застрахован от беды, даже самые знаменитые актеры: наказание за нарушение закона не обходит даже известных звезд.

Блогер @Olya_lolyaa рассказала, какие актеры преступали закон и оказывались за решеткой.

Один из самых известных американских актеров современности Роберт Дауни мл. в молодости не раз оказывался на скамье подсудимых. В первый раз его приговорили к условному сроку в 1996 году за употребление запрещенных веществ. Но актер не явился на один из обязательных тестов на определение наличия наркотиков в крови и за это был приговорен к реальному тюремному сроку на полгода.

Актеры с самым высоким IQ

Подробнее об актерах, которые сидели в тюрьме, смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали о том, как прославилась актриса Елена Яковлева.

Актеры,Видео,Елена Яковлева,
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