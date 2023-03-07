Актеры, которые сидели в тюрьме: видео

Никто в этом мире не застрахован от беды, даже самые знаменитые актеры: наказание за нарушение закона не обходит даже известных звезд.
Блогер @Olya_lolyaa рассказала, какие актеры преступали закон и оказывались за решеткой.
Один из самых известных американских актеров современности Роберт Дауни мл. в молодости не раз оказывался на скамье подсудимых. В первый раз его приговорили к условному сроку в 1996 году за употребление запрещенных веществ. Но актер не явился на один из обязательных тестов на определение наличия наркотиков в крови и за это был приговорен к реальному тюремному сроку на полгода.
Подробнее об актерах, которые сидели в тюрьме, смотрите в видео.
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