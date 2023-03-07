Актеры, которые сидели в тюрьме: видео

Один из самых известных американских актеров современности Роберт Дауни мл. в молодости не раз оказывался на скамье подсудимых. В первый раз его приговорили к условному сроку в 1996 году за употребление запрещенных веществ. Но актер не явился на один из обязательных тестов на определение наличия наркотиков в крови и за это был приговорен к реальному тюремному сроку на полгода.