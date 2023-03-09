Как в начале карьеры выглядел звезда «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин

Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» приковал миллионы зрителей к экранам: поклонники с замиранием сердца следили за развитием отношений экранных Серкана Болата и Эды Йылдыз, а также за историями второстепенных героев. Исполнители главных ролей проекта стали настоящими суперзвездами, а Керем Бюрсин (актер, сыгравший ревнивца Серкана) — секс-символом, по которому сходят с ума сотни тысяч девушек. Как выглядел Бюрсин в начале карьеры, смотрите в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Постучись в мою дверь" Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

Керем Бюрсин родился 4 июня 1987 года в Стамбуле. Его мама Чигдем — домохозяйка, а папа Памир — управленец, сделавший карьеру в международных компаниях. Из родной Турции маленький Керем вместе с семьей переехали в Шотландию, а затем и в США (его отец получил работу в Техасе). Закончив там среднюю школу, будущая звезда перебрался в Бостон, чтобы учиться маркетингу в Эмерсон Колледже (и даже получил диплом!), однако работать по специальности не стал — его больше привлекало актерское ремесло.

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В надежде сделать карьеру в кино Бюрсин поехал в Лос-Анджелес. Чтобы сводить концы с концами и не сидеть на шее у родителей, парню пришлось подрабатывать водителем. В итоге он сыграл в нескольких американских сериалах и полнометражных фильмах. Правда, популярности первые работы ему не принесли.

Кадр из фильма "Акула-осьминог"

В 2013 году Керем прилетел из США в Турцию на семейный праздник. В родной стране успехами Бюрсина заинтересовалась Гайе Секмен — одна из самых известных в Стамбуле агентов. Она предложила юноше сотрудничество, и первая же работа, которую нашла Керему его представительница, оказалась настоящим прорывом: он сыграл главную роль в сериале «В ожидании солнца» и был провозглашен главной новой звездой турецкого кино.

Кадр из сериала "В ожидании солнца"

В 2014 году Бюрсин появился в фильме «Шепни, если забуду»: для съемок он отрастил волосы и продемонстрировал умение играть на бас-гитаре.

Кадр из фильма "Шепни, если забуду"

В 2020 году для актера пробил звездный час: состоялась премьера сериала «Постучись в мою дверь». Роль Серкана Болата мгновенно вознесла Керема на вершины хит-парадов самых сексуальных мужчин.