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Зачем Райан Гослинг обучился столярному мастерству: видео

Перевоплотиться в кого-то другого бывает очень непросто, поэтому зачастую актеры совершают странные поступки, чтобы вживаться в роль.

Блогер @Kino_delo рассказал, что во время подготовки к роли в фильме "Дневник Памяти" актер Райан Гослинг в течение двух месяцев жил в Южной Каролине и проходил курсы по столярному мастерству, чтобы стать мастером не хуже своего экранного персонажа.

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Подробнее о том, как Райан Гослинг готовился к роли в фильме "Дневник памяти", смотрите в видео.

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