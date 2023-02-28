Сложно представить, но один из самых трогательных фильмов о любви снимался в довольно напряженной обстановке.

Речь идет о картине "Дневник памяти", на съемках которой познакомились актеры Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс.

История об отношениях между парнем и девушкой из разных социальных слоев была романтичной только на экране. Блогер @Olya_lolya рассказала, что во время съемок картины актеры постоянно ругались и спорили. В какой-то момент отношения между звездами стали настолько натянутыми, что Гослинг попросил у режиссера найти новую актрису на место Макадамс.

Несмотря на такое странное знакомство, в 2005 году актеры начали встречаться, но расстались через пару лет.

Подробнее об этом смотрите в видео.