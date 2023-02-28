Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+9° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
5 минут назад

Кинопары, которые недолюбливали друг друга в реальной жизни: видео

Стелла Шмель

Сложно представить, но один из самых трогательных фильмов о любви снимался в довольно напряженной обстановке.

Речь идет о картине "Дневник памяти", на съемках которой познакомились актеры Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс.

История об отношениях между парнем и девушкой из разных социальных слоев была романтичной только на экране. Блогер @Olya_lolya рассказала, что во время съемок картины актеры постоянно ругались и спорили. В какой-то момент отношения между звездами стали настолько натянутыми, что Гослинг попросил у режиссера найти новую актрису на место Макадамс.

Несмотря на такое странное знакомство, в 2005 году актеры начали встречаться, но расстались через пару лет.

Актеры с самым высоким IQ

Подробнее об этом смотрите в видео.

Ранее мы писали об актрисах, которые никогда не снимаются обнаженными.

Актеры,Видео,Дневник памяти,Рэйчел Макадамс,Райан Гослинг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий