Все было понятно еще в детстве: биография Марии Ароновой

Популярная и любимая многими российская актриса Мария Аронова 11 марта отмечает свой день рождения.

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В честь 51-летия народной артистки РФ "Рамблер" решил вспомнить самые яркие и знаменательные события биографии Марии Валерьевны.

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Актриса родилась в 1972 году в городе Долгопрудный Московской области. По словам самой Марии, она знала, что хочет стать артисткой, с самого раннего детства. Для своей семьи и родственников она устраивала самые настоящие моноспектакли и концерты, предварительно подготавливая импровизированную сцену и декорации. Так, как утверждает Аронова, она самоутверждалась, ведь с учебой дела шли не так уж и гладко.

Сразу после школы будущая звезда поступила в театральное училище им. Б.В. Щукина. А уже на втором курсе была приглашена в Московский академический театр им. Вахтангова, где сыграла свои первые серьезные роли в компании таких маститых артистов, как Маковецкий, Этуш и Максакова, а после завершения обучения в театральном осталась в труппе.

В театре Вахтангова для актрисы самой знаковой стала роль в спектакле "Дядюшкин сон". Исполнение этой роли помогло Ароновой понять, как можно свободно чувствовать себя на сцене и при этом не бояться быть не интересной зрителю.

Чуть позже, если забегать вперед, в этом же театре получит свои первые роли и сын Марии Валерьевны – Владислав Гандрабура.

Также навсегда в памяти актрисы, по ее словам, осела первая роль в кино – это был фильм Сергея Урсуляка "Летние люди". Мария признается, что до сей поры, после почти сотни сыгранных ролей, она вспоминает работу в этой картине с огромной благодарностью и восторгом.

Личная жизнь актрисы не сразу подарила ей женское счастье. До того, как она нашла свою половинку в лице Евгения Фомина, с которым счастлива и сейчас, у нее был не слишком удачный гражданский брак с Владиславом Гандрабурой. Хоть в этом союзе и родился вышеупомянутый первый ребенок актрисы – сын Владислав, семье не суждено было просуществовать долго. Аронова очень старалась, однако когда гражданский супруг дошел до рукоприкладства, Мария ушла от него, забрав сына.

Так как впервые артистка стала матерью еще будучи студенткой, ощутить в полной мере прелесть материнства ей тогда не удалось. Как нетрудно предположить, ей пришлось несладко, ведь воспитывать ребенка приходилось в одиночку, а при этом нужно было не потерять место в театральном и как-то заработать на жизнь.

После встречи со своим нынешним супругом Евгением Фоминым жизнь Ароновой изменилась. Она не раз признавалась, что считает своего мужа подарком судьбы и только с ним поняла, что такое настоящее женское счастье. В этом союзе родилась дочь, с которой уже, в силу возраста и других обстоятельств, Аронова полностью смогла прочувствовать материнство. К слову, своим отцом ее сын Владислав считает Евгения, который воспитывал его как родного.

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