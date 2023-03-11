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58 минут назад

Звезду «Джона Уика 4» хотят отстранить от «Оскара»

Катя Кобышева

Гонконгский актер Донни Йен должен стать ведущим церемонии вручения премии "Оскар" в 2023 году. Но его хотят отстранить от участия, а поводом стали политические взгляды. Об этом пишет издание NME.

Звезду «Джона Уика 4» хотят отстранить от «Оскара»
Фото: Кадр из фильма "Джон Уик 4"Кадр из фильма "Джон Уик 4"

Сообщается, что онлайн-петицию с требованием отстранить Донни Йена от участия в церемонии вручения премии "Оскар" в качестве ведущего подписали тысячи людей. Людей возмутил тот факт, что Донни Йен поддержал китайское правительство в 2019 году, когда жители Гонконга вышли на демократический протест.

Петицию создал активист Тонг Вай Хунг, он отметил, что актер таким образом показал свое неуважение гонконгскому народу, а его участие в "Оскаре" может навредить репутации киноиндустрии.

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