Звезду «Джона Уика 4» хотят отстранить от «Оскара»

Гонконгский актер Донни Йен должен стать ведущим церемонии вручения премии "Оскар" в 2023 году. Но его хотят отстранить от участия, а поводом стали политические взгляды. Об этом пишет издание NME.

Фото: Кадр из фильма "Джон Уик 4" Кадр из фильма "Джон Уик 4"

Сообщается, что онлайн-петицию с требованием отстранить Донни Йена от участия в церемонии вручения премии "Оскар" в качестве ведущего подписали тысячи людей. Людей возмутил тот факт, что Донни Йен поддержал китайское правительство в 2019 году, когда жители Гонконга вышли на демократический протест.