5 фильмов, которые заставят вас смутиться

Иногда так привыкаешь к хорошей жизни, что в какой-то момент это начинает даже пугать. Кажется, что благополучие висит на волоске. Но если все хорошо и идет своим чередом, не нужно вмешиваться в этот порядок, чтобы не испортить. А если хочется эмоций, лучше посмотреть кино.

Фото: Кадр из фильма "Я подумываю со всем этим покончить" Кадр из фильма "Я подумываю со всем этим покончить"

"Рамблер" предлагает подборку фильмов, которые заставят смутиться и задуматься о том, как устроена жизнь и кто мы такие есть.

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Я подумываю со всем этим покончить, 2020

Девушка по имени Люси думает, а не расстаться ли ей с парнем. Но пока решение окончательно не принято, она соглашается поехать с ним на ферму к его родителям. В дороге они отлично проводят время, но когда приезжают на место, там начинают твориться какие-то странности.

Малхолланд драйв, 2001

Дэвид Линч не зря заработал свою репутацию. Фильм держит в напряжении и заставляет задуматься о многом. Девушка попадает в аварию, мужчины, которые были с ней погибают, а она выживает, но теряет память. Как она там оказалась, почему случилась авария и кто такая ее новая подруга Бетти? На эти вопросы предстоит найти ответы.

Голова-ластик, 1977

Еще один прекрасный, если можно так сказать, фильм Дэвида Линча. Генри живет в маленьком городке с откровенно плохой экологией. От него случайно беременеет подруга, и он, как честный человек, женится. Но ребенок рождается со странностями, это настоящий человек-мутант, с которым надо что-то делать. Но что?

Донни Дарко, 2001

Кадр из фильма "Донни Дарко"

Донни Дарко живет обычной жизнью среднестатистического старшеклассника и сталкивается со всеми типичными проблемами и радостями. Можно сказать, у мальчика все хорошо. Пока ему не встречается человек в костюме симпатичного кролика, который говорит, что осталось 28 дней, 6 часов, 42 минуты и 12 секунд до конца света.

Детонатор, 2004

Кадр из фильма "Детонатор"

Ребята все свое время проводят в гараже, где увлеченно мастерят нечто, что оказывается машиной времени. Кажется, что это невероятное открытие позволит сделать жизнь во много раз лучше. Но эксперименты со временем имеют одно очень нехорошее свойство - заканчиваются они плохо. Но ребятам это еще только предстоит узнать.