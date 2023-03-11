Звезда The Last of Us выбрал песню для своих похорон

Педро Паскаль, который сыграл в сериалах The Last of Us и "Мандалорец", хочет, чтобы на его похоронах включили песню Purple Rain Принса. Об этом актер рассказал в комедийном шоу Hot Ones.

Фото: Кадр из сериала The Last of Us Кадр из сериала The Last of Us

Паскаль объяснил, что Purple Rain — его любимая композиция. Поэтому он считает, что ее необходимо включить во время его похорон.

Актер пояснил, что считает песню Принса самой утонченной и испытывает катарсис, когда ее слушает. По собственным словам, Паскаль теряет остаток эмоциональных сил, если слышит эту композицию: они уходят на переживания, которые вызывает музыка.