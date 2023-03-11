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1 час назад

Звезда The Last of Us Педро Паскаль выбрал песню для своих похорон

Мира Маркина

Педро Паскаль, который сыграл в сериалах The Last of Us и "Мандалорец", хочет, чтобы на его похоронах включили песню Purple Rain Принса. Об этом актер рассказал в комедийном шоу Hot Ones.

Звезда The Last of Us выбрал песню для своих похорон
Фото: Кадр из сериала The Last of UsКадр из сериала The Last of Us

Паскаль объяснил, что Purple Rain — его любимая композиция. Поэтому он считает, что ее необходимо включить во время его похорон.

Актер пояснил, что считает песню Принса самой утонченной и испытывает катарсис, когда ее слушает. По собственным словам, Паскаль теряет остаток эмоциональных сил, если слышит эту композицию: они уходят на переживания, которые вызывает музыка.

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Ранее зоозащитная организация выпустила рекламу в стилистике The Last of Us.

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