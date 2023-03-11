Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Зоозащитная организация выпустила рекламу в стиле сериала The Last of Us

Мира Маркина

Американская организация PETA, которая борется за этичное обращение с животными, создала рекламный ролик в эстетике сериала The Last of Us, экранизирующего одноименную игру.

Зоозащитная организация выпустила рекламу в стиле The Last of Us
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

В проморолике девочка бродит по улицам постапокалиптического мегаполиса, который напоминает мир компьютерной игры и сериала. В самом начале видео она произносит перефразированную реплику из The Last of Us:

"Ты говорил, что твоя главная задача — защитить меня".

Это отсылка к словам главного героя сериала, который сопровождает юную девочку Элли и должен оберегать ее в опасном пути.

В серию The Last of Us включили сцены, снятые Кантемиром Балаговым

Вице-президент PETA Трейси Рейман, комментируя рекламу, вспомнила не только сериал, но и слова экоактивистки Греты Тунберг. По словам руководительницы, The Last of Us показывает вымышленные "ужасы", но они могут стать реальностью, если люди продолжат загрязнять атмосферу парниковыми газами, которые выбрасываются во время производства мясных и молочных продуктов.

Ранее в Сети появились кадры из The Last of Us без спецэффектов.

Сериалы,Грета Тунберг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий