Зоозащитная организация выпустила рекламу в стиле The Last of Us

Американская организация PETA, которая борется за этичное обращение с животными, создала рекламный ролик в эстетике сериала The Last of Us, экранизирующего одноименную игру.

В проморолике девочка бродит по улицам постапокалиптического мегаполиса, который напоминает мир компьютерной игры и сериала. В самом начале видео она произносит перефразированную реплику из The Last of Us:

"Ты говорил, что твоя главная задача — защитить меня".

Это отсылка к словам главного героя сериала, который сопровождает юную девочку Элли и должен оберегать ее в опасном пути.

Вице-президент PETA Трейси Рейман, комментируя рекламу, вспомнила не только сериал, но и слова экоактивистки Греты Тунберг. По словам руководительницы, The Last of Us показывает вымышленные "ужасы", но они могут стать реальностью, если люди продолжат загрязнять атмосферу парниковыми газами, которые выбрасываются во время производства мясных и молочных продуктов.