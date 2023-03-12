"Горшеневу" из сериала "Король и Шут" подняли зарплату дворника

Актеру Константину Плотникову , который сыграл солиста группы "Король и Шут" Михаила Горшенева в сериале о коллективе и подрабатывает дворником, подняли зарплату. Об этом он рассказал в личном YouTube-блоге.

Как сообщил Плотников, ему стали больше платить за уборку дворов, когда состоялась премьера сериала, в котором он сыграл Горшка. Актер работает на территории рядом с Александро-Невской лаврой в Санкт-Петербурге. По его словам, уборка для него — то же, что и медитация.