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1 час назад

"Горшеневу" из сериала "Король и Шут" подняли зарплату дворника

Мира Маркина

Актеру Константину Плотникову, который сыграл солиста группы "Король и Шут" Михаила Горшенева в сериале о коллективе и подрабатывает дворником, подняли зарплату. Об этом он рассказал в личном YouTube-блоге.

Как сообщил Плотников, ему стали больше платить за уборку дворов, когда состоялась премьера сериала, в котором он сыграл Горшка. Актер работает на территории рядом с Александро-Невской лаврой в Санкт-Петербурге. По его словам, уборка для него — то же, что и медитация.

Помимо "Короля и Шута", Константин Плотников исполнил роли в фильмах "Союз спасения. Время гнева", "Невский. Охота на Архитектора" и "Вертинский".

Актер Сергей Безруков дал оценку сериалу "Король и Шут": "Неожиданный и по-хорошему странный проект"

Ранее "Рамблер" показывал постер сериала "Король и Шут".

Актеры,Видео,Константин Плотников,Михаил Горшенев,
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