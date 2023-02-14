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41 минуту назад

Опубликован постер сериала "Король и Шут"

Катерина Саломе

2 марта ожидается премьера фэнтезийного сериала "Король и Шут". Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" опубликовал постер ожидаемого кинопроекта.

Многосерийная лента расскажет историю культовой питерской рок-группы. Режиссер картины стал Рустам Мосафир, а сценарий написал Дмитрий Лемешев.

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Плюс студия, Лунапарк, Лига Фильм / kinopoisk.ru

Главные роли в проекте исполнят Константин Плотников, который сыграет Михаила "Горшка" Горшенева, и Влад Коноплев — ему досталась роль Андрея "Князя" Князева. Также в сериале появятся Валерия Зоидова, Даниил Вахрушев, Илья Ловкий, Данила Рассомахин, Ян Ильвес, Васса Бокова и Дарья Мельникова.

Ранее мы писали о том, что появился трейлер сериала о группе "Король и Шут".

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