Опубликован постер сериала "Король и Шут"

2 марта ожидается премьера фэнтезийного сериала "Король и Шут". Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" опубликовал постер ожидаемого кинопроекта.
Многосерийная лента расскажет историю культовой питерской рок-группы. Режиссер картины стал Рустам Мосафир, а сценарий написал Дмитрий Лемешев.
Главные роли в проекте исполнят Константин Плотников, который сыграет Михаила "Горшка" Горшенева, и Влад Коноплев — ему досталась роль Андрея "Князя" Князева. Также в сериале появятся Валерия Зоидова, Даниил Вахрушев, Илья Ловкий, Данила Рассомахин, Ян Ильвес, Васса Бокова и Дарья Мельникова.
Ранее мы писали о том, что появился трейлер сериала о группе "Король и Шут".