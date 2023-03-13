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24 минуты назад

Актрисе Юлии Михалковой плюнули в лицо водой в финале спектакля

Мира Маркина

Последний спектакль российской актрисы театра и кино Юлии Михалковой закончился неприятным инцидентом. Во время поклона зрителям ей плюнули в лицо, сообщает Womanhit.

Михалковой плюнули в лицо в финале спектакля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В постановке, в которой задействована экс-участница «Уральских пельменей», ее партнером является Роман Богданов. Когда актеры после спектакля вышли на поклон, они держались за руки. Но внезапно Роман выдернул руку, взял со стола стакан, отпил из него и выплюнул жидкость в лицо Юлии. От неожиданности артистка закричала.

Бывшая участница группы «Ранетки» рассказала о травле

Зрители криками одобрения отреагировали на поведение Богданова. Вероятнее всего, они решили, что это – часть сценария. Хотя изумленное лицо Михалковой отразило внезапность поступка коллеги.

Ранее мы писали, почему «Оскар» теряет рейтинги с каждым годом.

Актеры,Оскар,Роман Богданов,Юлия Михалкова,
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