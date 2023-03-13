Михалковой плюнули в лицо в финале спектакля

Последний спектакль российской актрисы театра и кино Юлии Михалковой закончился неприятным инцидентом. Во время поклона зрителям ей плюнули в лицо, сообщает Womanhit .

В постановке, в которой задействована экс-участница «Уральских пельменей», ее партнером является Роман Богданов. Когда актеры после спектакля вышли на поклон, они держались за руки. Но внезапно Роман выдернул руку, взял со стола стакан, отпил из него и выплюнул жидкость в лицо Юлии. От неожиданности артистка закричала.