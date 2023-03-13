«Оскар» теряет рейтинги: что не так с главной кинопремией

Аналитики уже который год бьют тревогу из-за того, что рейтинги главной кинопремии стремительно падают. Ежегодно количество зрителей уменьшается, поэтому создатели церемонии делают все, чтобы поднять рейтинги. Получается у них это не всегда.

В материале “Рамблера” — о том, почему главная кинопремия года теряет публику.

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Искусственные скандалы

Зрители уверены, что все скандальные моменты, которые были за все время существования “Оскара”, были созданы искусственно. Дело в том, что каждый год на церемонии или афтепати случается какой-либо инцидент, который еще несколько дней широко обсуждается в СМИ.

Так, в 2022 году на “Оскаре” самой обсуждаемой темой была пощечина Крису Року от Уилла Смита. Эта тема еще долго фигурировала в СМИ с обсуждениями поступков, извинениями и прочим.

Если проследить эту тенденцию, можно вспомнить и другие скандальные выходки звезд. Так, в 2020 году рейтинги премии поднялись из-за того, что она прошла без ведущего — его отстранили из-за скандалов. В 2017 году организаторы перепутали конверты с названием лучшего фильма года, что тоже подняло просмотры.

Высокое кино

Низкие рейтинги, по мнению аналитиков, связаны с тем, что в последнее время в списки номинантов попадают недвусмысленные картины, а также фестивальное кино, которое также называют высоким искусством.

На самом деле зрители ждут, что именно их любимый фильм возьмет заветную статуэтку, а массового кино, в том числе экшн-фильмов, номинирую очень мало. Аналитики рекомендовали пересмотреть подход к номинантам и победителям, и в 2023 году одним из триумфаторов церемонии стала картина “Все везде и сразу” — фантастический боевик.

Устаревший формат

Церемонию вручения статуэток транслируют в прямом эфире с перерывом на рекламу. Новое поколение совсем не готово тратить три часа своей жизни и еще один час на рекламу, ведь все можно узнавать моментально из социальных сетей. Аналитики прогнозируют, что в будущем формат премий изменится — зрителям останется только красная дорожка и моменты вручения статуэток, а списки победителей и номинантов будут доступны в социальных сетях.