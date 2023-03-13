Актриса Ана де Армас появилась на ковровой дорожке 95 церемонии вручения премии Оскар в платье Louis Vuitton, которое напоминает один из образов Мэрилин Монро. Об этом сообщает Elle.

Ана де Армас выбрала для церемонии сверкающее платье с глубоким вырезом и юбкой, напоминающей лепестки. Появились предположения, что наряд артистки отсылает к платью Мэрилин Монро, в котором она спела "С днем рождения, господин президент" и которое в прошлом году примерила Ким Кардашьян для выхода на Met Gala в прошлом году.

Актриса не подтвердила, что выбрала наряд с целью быть похожей на Мэрилин Монро.

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Ану де Армас номинировали на Оскар за роль Монро в фильме "Блондинка".