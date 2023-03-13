Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
2 часа назад

Актриса Ана де Армас пришла на Оскар в платье как у Мэрилин Монро

Мира Маркина

Актриса Ана де Армас появилась на ковровой дорожке 95 церемонии вручения премии Оскар в платье Louis Vuitton, которое напоминает один из образов Мэрилин Монро. Об этом сообщает Elle.

Ана де Армас выбрала для церемонии сверкающее платье с глубоким вырезом и юбкой, напоминающей лепестки. Появились предположения, что наряд артистки отсылает к платью Мэрилин Монро, в котором она спела "С днем рождения, господин президент" и которое в прошлом году примерила Ким Кардашьян для выхода на Met Gala в прошлом году.

Актриса не подтвердила, что выбрала наряд с целью быть похожей на Мэрилин Монро.

Legion-Media

Оскар — 2023: фильмы, о которых сейчас говорят все

Ану де Армас номинировали на Оскар за роль Монро в фильме "Блондинка".

Ранее "Рамблер" писал о тех, кто получил премию Оскар в 2023 году.

Актеры,Видео,Ана де Армас,Мэрилин Монро,Ким Кардашьян,Louis Vuitton,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий