Названы имена победителей премии «Оскар»

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась 95-й церемония вручения наград Американской киноакадемии киноискусств. Список лауреатов известен полностью.
Рекордсменом премии стал фильм режиссерского дуэта Дэниел Шайнерт – Дэн Кван «Все везде и сразу» завоевал «Оскар», став лучшим фильмом года. Исполнительницу главной роли – Мишель Йео – названа лучшей актрисой. Также картина получила статуэтки в следующих номинациях:
Долгожданную статуэтку получил Брендан Фрейзер за роль в фильме Даррена Аронофски «Кит». Эта картина также признана лучшей по гриму и прическам.
Сразу несколько «Оскаров» забрала картина Эдварда Бергера «На западном фронте без перемен»: как лучший фильм на иностранном языке, обладатель оригинального саундтрека. Работа художника-постановщика и оператора также заслужили награду.
Отмечены Американской киноакадемией киноискусств:
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