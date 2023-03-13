Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
35 минут назад

В Лос-Анджелесе назвали имена победителей премии «Оскар»

Мира Маркина

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась 95-й церемония вручения наград Американской киноакадемии киноискусств. Список лауреатов известен полностью.

Названы имена победителей премии «Оскар»
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Рекордсменом премии стал фильм режиссерского дуэта Дэниел ШайнертДэн Кван «Все везде и сразу» завоевал «Оскар», став лучшим фильмом года. Исполнительницу главной роли – Мишель Йео – названа лучшей актрисой. Также картина получила статуэтки в следующих номинациях:

  • Лучший режиссер — Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
  • Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кертис
  • Лучший актер второго плана — Ке Хюи Куан
  • Лучший оригинальный сценарий
  • Лучший монтаж

Что особенного в первой азиатке номинированной на «Оскар»

Долгожданную статуэтку получил Брендан Фрейзер за роль в фильме Даррена Аронофски «Кит». Эта картина также признана лучшей по гриму и прическам.

Сразу несколько «Оскаров» забрала картина Эдварда Бергера «На западном фронте без перемен»: как лучший фильм на иностранном языке, обладатель оригинального саундтрека. Работа художника-постановщика и оператора также заслужили награду.

Отмечены Американской киноакадемией киноискусств:

  • Лучший анимационный фильм — «Пиноккио Гильермо дель Торо»
  • Лучший документальный фильм — «Навальный»
  • Лучший адаптированный сценарий — «Говорят женщины»
  • Лучшая песня — «RRR: Рядом ревет революция»
  • Лучший звук — «Топ Ган: Мэверик»
  • Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Путь воды»
  • Лучшие костюмы — «Черная пантера: Ваканда навеки»
  • Лучший игровой короткометражный фильм — «Прощание по-ирландски»
  • Лучший документальный короткометражный фильм — «Заклинатели слонов»
  • Лучший анимационный короткометражный фильм — «Мальчик, Крот, Лис и Конь»

Ранее мы рассказывали, зачем Райан Гослинг обучился столярному мастерству.

Фильмы,На западном фронте без перемен,Оскар,Дэниел Шайнерт,Дэн Кван,Эдвард Бергер,Брендан Фрейзер,Мишель Йео,Райан Гослинг,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий