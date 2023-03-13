Названы имена победителей премии «Оскар»

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась 95-й церемония вручения наград Американской киноакадемии киноискусств. Список лауреатов известен полностью.

Рекордсменом премии стал фильм режиссерского дуэта Дэниел Шайнерт – Дэн Кван «Все везде и сразу» завоевал «Оскар», став лучшим фильмом года. Исполнительницу главной роли – Мишель Йео – названа лучшей актрисой. Также картина получила статуэтки в следующих номинациях:

Лучший режиссер — Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт

Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кертис

Лучший актер второго плана — Ке Хюи Куан

Лучший оригинальный сценарий

Лучший монтаж

Долгожданную статуэтку получил Брендан Фрейзер за роль в фильме Даррена Аронофски «Кит». Эта картина также признана лучшей по гриму и прическам.

Сразу несколько «Оскаров» забрала картина Эдварда Бергера «На западном фронте без перемен»: как лучший фильм на иностранном языке, обладатель оригинального саундтрека. Работа художника-постановщика и оператора также заслужили награду.

Отмечены Американской киноакадемией киноискусств:

Лучший анимационный фильм — «Пиноккио Гильермо дель Торо»

Лучший документальный фильм — «Навальный»

Лучший адаптированный сценарий — «Говорят женщины»

Лучшая песня — «RRR: Рядом ревет революция»

Лучший звук — «Топ Ган: Мэверик»

Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Путь воды»

Лучшие костюмы — «Черная пантера: Ваканда навеки»

Лучший игровой короткометражный фильм — «Прощание по-ирландски»

Лучший документальный короткометражный фильм — «Заклинатели слонов»

Лучший анимационный короткометражный фильм — «Мальчик, Крот, Лис и Конь»