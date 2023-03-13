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41 минуту назад

Актер Брендан Фрейзер не поверил в победу на Оскаре

Мария Кимакович

Актер стал лауреатом знаменитой кинопремии в номинации «Лучшая мужская роль» за великолепную работу в фильме «Кит».

Когда Фрейзер выходил на сцену, чтобы забрать награду, многие заметили, что актер чувствует себя весьма неуверенно. И это на самом деле было так.

Актер признался, что, услышав свое имя, Брендан вообще не поверил, что это правда. Фрейзер решил, что ведущие просто ошиблись, назвав его.

Осознав же, что ошибки нет и его актерская игра действительно признана лучшей, Фрейзер выступил с очень эмоциональной речью, поблагодарив создателей фильма «Кит» за возможность проявить себя в такой непростой роли.

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Также Брендан добавил, что ему очень приятно признание, поскольку его актерский путь в Голливуде никогдане был простым.

Ранее стало известно, что актер Джон Траволта заплакал на Оскаре.

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