Все, что нужно знать о звезде фильма «Все везде и сразу» Мишель Йео

Звезда фильма «Все везде и сразу» Мишель Йео стала первой азиатской актрисой, завоевавшей «Оскар» в категории «Лучшая женская роль». Что известно о триумфаторе 95-й церемонии вручения премии, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Все везде и сразу" Кадр из фильма "Все везде и сразу"

Мишель Йео с детства занималась балетом и даже поступила в одно из самых престижных танцевальных заведений — Лондонскую королевскую академию танца. Правда, там будущая звезда получила травму позвоночника, из-за которой не смогла продолжить танцевальную карьеру. Тогда девушка решила сменить вектор и окончила академию, став бакалавром искусств со специализацией в области хореографии и драматургии.

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Параллельно Мишель активно участвовала в конкурсах красоты: в 1983 году (на тот момент ей был 21 год) она завоевала титул «Мисс Малайзия», а после поехала представлять родную страну на конкурсе «Мисс мира» в Лондоне. Участие в модельных состязаниях и открыло Йео дорогу в кино: на одном из конкурсов на нее обратили внимание и пригласили сняться в рекламе с Джеки Чаном.

Первым появлением будущего лауреата Оскара на большом экране стала небольшая роль в гонконгском боевике «Филин и Слоненок» в 1984 году. А вскоре — в 1992 году — актриса вновь пересеклась на съемочной площадке с Джеки Чаном, сыграв роль инспектора полиции Джессики Енг в боевике «Полицейская история — 3: Суперполицейский».

Сделав себе имя в гонконгских боевиках и историях про восточные единоборства, актриса отправилась покорять Голливуд. Первой ее крупной работой стала роль агента китайской разведки Вей Лин в очередной части бондианы «Завтра не умрет никогда», а мировую славу ей принесла главная роль в фильме Энга Ли «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», за которую она была номинирована на BAFTA. К слову, лента стала самой кассовой неанглоязычной картиной в истории американского проката.

После этого последовали роли в успешных американских, британских и французских проектах, в числе которых экранизация бестселлера Артура Голдена «Мемуары гейши», научно-фантастический триллер Дэнни Бойла «Пекло», боевик с Вином Дизелем «Вавилон н. э.» и биографическая драма Люка Бессона «Леди» о первой женщине в Азии, получившей Нобелевскую премию мира. За громкие роли и актерский талант Йео получила неофициальный титул «королевы Азии».

Кадр из фильма "Мемуары гейши"

В 2022 году, после выхода «Все везде и сразу», журнал Time признал Мишель Йео «Иконой года».