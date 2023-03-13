Оскар — 2023: фильмы, о которых сейчас говорят все

В Dolby Theatre в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения статуэток премии «Оскар». Лучшим фильмом Американская академия кинематографических искусств и наук признала фантастический экшен «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэля Шайнерта. Он собрал награды и еще в шести номинациях, в том числе за лучшую режиссуру, лучшую женскую роль и мужскую роль второго плана. Какие еще фильмы стали триумфаторами премии, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Все везде и сразу" Кадр из фильма "Все везде и сразу"

«Все везде и сразу»

Видео дня

Самый изобретательный и остроумный боевик 2022 года рассказывает об Эвелин, в жизни которой царит бардак. Во время визита в налоговую все запутывается еще сильнее — оказывается, женщина может путешествовать по параллельным вселенным и получать доступ к воспоминаниям и навыкам других версий самой себя. И теперь, в полнейшем хаосе, женщине придется противостоять загадочной злой сущности, которая решила разрушить не только этот мир, но и всю мультивселенную.

Кадр из фильма "Все везде и сразу"

«Кит»

Страдающий ожирением мужчина по имени Чарли когда-то бросил семью ради новой интрижки. Оказавшись на пороге смерти, он пытается восстановить отношения с дочерью-подростком Элли, которую не видел несколько лет. Исполнитель главной роли Брендан Фрейзер, сыгравший 270-килограммого мужчину, получил заветную статуэтку, выиграв в номинации «Лучший актер».

Кадр из фильма "Кит"

«На Западном фронте без перемен»

Германская империя, 1917 год. Преисполненные патриотизмом 19-летний Пауль Боймер и его друзья-одноклассники отправляются добровольцами на фронт, где они испытают на себе все ужасы Первой мировой войны. Оказавшись в настоящей мясорубке, им предстоит быстро повзрослеть. Картина получила «Оскар» в номинациях «Лучший оператор», «Лучший оригинальный саундтрек», «Лучшая работа художника-постановщика». Картина также забрала статуэтку за лучший грим и прически.

«Топ Ган: Мэверик»

Долгожданный боевик с Томом Крузом об одном из лучших пилотов военно-морского флота, события которого разворачиваются через 36 лет после первого «Топ Гана» и рассказывают о легендарном Питере Митчелле, новом летном инструкторе, который приступает к подготовке отряда выпускников для специальной миссии. Картина забрала заветную статуэтку в номинации «Лучший звук».

Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик"

«Аватар: Путь воды»

Продолжение нашумевшего «Аватара» Джеймса Кэмерона, события которого разворачиваются на Пандоре и рассказывают о жизни Джейка Салли в роли предводителя на’ви и войне с землянами. К своим ролям вернулись Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер и Зои Салдана. Картина удостоилась «Оскара» за лучшие визуальные эффекты.