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2 часа назад

Продюсер Морозов раскрыл зарплаты российских актеров

Мария Каткова

Кинопродюсер Евгений Морозов рассказал, сколько за одну съемочную смену зарабатывают российские актеры. Об этом сообщает News.ru.

Продюсер раскрыл зарплаты российских актеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Большинство известных российских актеров, по словам продюсера, зарабатывают от миллиона рублей за 12-часовую смену. Самым дорогим актером он назвал Олега Меньшикова. Так, за одну смену он зарабатывает 7,5 миллиона рублей.

Среди наиболее востребованных актеров он отметил Дмитрия Нагиева и Сергея Бурунова. Она получают по 1,5 и 1,2 миллиона рублей за смену соответственно. Продюсеры часто берут их в свои проекты, так как фильмы с ними любит аудитория.

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Также Морозов пояснил, что сейчас создатели фильмов стараются включать в свои проекты известных актеров. Если в фильме есть знакомая фамилия, то зритель точно пойдет его смотреть.

Ранее сообщалось, что Самбурскую убрали из сериала из-за требования повысить зарплату.

Актеры,Сергей Бурунов,Евгений Морозов,Олег Меньшиков,Дмитрий Нагиев,
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