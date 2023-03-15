Продюсер раскрыл зарплаты российских актеров

Кинопродюсер Евгений Морозов рассказал, сколько за одну съемочную смену зарабатывают российские актеры. Об этом сообщает News.ru.

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Большинство известных российских актеров, по словам продюсера, зарабатывают от миллиона рублей за 12-часовую смену. Самым дорогим актером он назвал Олега Меньшикова. Так, за одну смену он зарабатывает 7,5 миллиона рублей.

Среди наиболее востребованных актеров он отметил Дмитрия Нагиева и Сергея Бурунова. Она получают по 1,5 и 1,2 миллиона рублей за смену соответственно. Продюсеры часто берут их в свои проекты, так как фильмы с ними любит аудитория.

Также Морозов пояснил, что сейчас создатели фильмов стараются включать в свои проекты известных актеров. Если в фильме есть знакомая фамилия, то зритель точно пойдет его смотреть.