Джонни Депп объяснил, куда пропал после суда с Эмбер Херд

О том, чем занимается и где сейчас живет, актер рассказал в интервью изданию Somerset Life.

Об актере после громкого суда в Голливуде практически не слышно. Однако Депп решил прервать молчание и порадовал поклонников рассказом о своей жизни.

Оказалось, что актер сейчас отдыхает в графстве Сомерсет, в Англии, где у него есть дом.

Депп отметил, что сельская местность Англии очень подходит ему для отдыха, когда хочется скрыться от поклонников, журналистов и вездесущих папарацци.

Актер отметил, что здесь он может спокойно сходить а магазин, не опасаясь, что его тотчас окружит толпа: англичане весьма сдержаны в проявлении эмоций. Это Деппу, безусловно, нравится.

Актер признался, что он вовсе не экстраверт, как полагают многие его поклонники, а весьма застенчивый человек. Хотя ему и нравится встречаться с людьми и ходить на некоторые мероприятия, Депп отметил, что чаще предпочитает проводить время в одиночестве.

И это прекрасно удается это делать в Англии.