Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Джонни Депп объяснил, куда пропал после суда с Эмбер Херд

Мария Кимакович

О том, чем занимается и где сейчас живет, актер рассказал в интервью изданию Somerset Life.

Об актере после громкого суда в Голливуде практически не слышно. Однако Депп решил прервать молчание и порадовал поклонников рассказом о своей жизни.

Оказалось, что актер сейчас отдыхает в графстве Сомерсет, в Англии, где у него есть дом.

Депп отметил, что сельская местность Англии очень подходит ему для отдыха, когда хочется скрыться от поклонников, журналистов и вездесущих папарацци.

Актер отметил, что здесь он может спокойно сходить а магазин, не опасаясь, что его тотчас окружит толпа: англичане весьма сдержаны в проявлении эмоций. Это Деппу, безусловно, нравится.

Как одна случайность сделала из Джонни Деппа звезду

Актер признался, что он вовсе не экстраверт, как полагают многие его поклонники, а весьма застенчивый человек. Хотя ему и нравится встречаться с людьми и ходить на некоторые мероприятия, Депп отметил, что чаще предпочитает проводить время в одиночестве.

И это прекрасно удается это делать в Англии.

Я могу просто быть собой — и это приятно, — говорит актер.

Ранее Кира Найтли прокомментировала возвращение в "Пираты Карибского моря".

Актеры,Видео,Кира Найтли,Джонни Депп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий