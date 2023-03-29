"Все спят со всеми": Хью Грант рассказал о съемках у Тарантино

Актер Хью Грант появился в "Вечернем шоу со Стивеном Колбертом" и рассказал, что современные съемочные площадки стали другими.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

По словам звезды, люди на съемочной площадке не так близки как раньше, потому что постоянно пользуются телефонами.

Грант рассказал, что до появления телефонов весь процесс проходил иначе. Так, уже к концу второй съемочной недели, актеры-коллеги начинали влюбляться друг в друга, весело ужинать и напиваться. А сейчас все просто разъезжаются по домам и "пялятся" в соцсети. Это, по словам актера, печально.

Также Хью отметил, что, если бы не гаджеты, на съемочной площадке было бы еще больше служебных романов. Он рассказал, что режиссер Квентин Тарантино запрещает съемочные площадки и "правильно делает, и у него там все спят со всеми".