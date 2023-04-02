Как Педро Паскаль стал главной звездой сериала «Одни из нас»

Звезда сериала «Одни из нас» Педро Паскаль отмечает день рождения — второго апреля актеру исполняется 48 лет. В честь праздника «Рамблер» решил вспомнить, с чего начиналась карьера Паскаля, и какие проекты с его участием стоит посмотреть.

Фото: Кадр из сериала "Одни из нас" Кадр из сериала "Одни из нас"

Чилийско-американский актер Педро Паскаль изучал актерское мастерство в Школе искусств округа Ориндж и Школе искусств Тиша. По окончании обучения будущая звезда снимался в эпизодических ролях в таких сериалах, как «Баффи — истребительница вампиров», «Хорошая жена», «Родина», «Менталист», «Закон и порядок: Преступное намерение», «Грейсленд» и других.

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В апреле 2012 года Паскаль появился в сериале «Игра престолов» в роли принца Оберина Мартелла — этот персонаж принес Педро всемирную известность. После культового проекта, который подарил киноиндустрии ни одну звезду мирового масштаба, карьера актера резко пошла в гору: ему стали предлагать не только роли второго плана, но и главные. И вот на какие сериалы с участием Паскаля стоит обратить внимание.

Кадр из сериала "Игра престолов"

«Нарко» (2015 — 2017)

В центре сюжета криминальной драмы — реальная история о могущественных колумбийских наркокартелях, прославившихся своей жестокостью. Они наращивают производство кокаина и торговлю его в различные страны, в особенности в США. Чтобы попытаться противостоять преступным синдикатам, в Колумбию направлены агенты УБН. Им дано задание вычислить и посадить всех ведущих лидеров картелей.

Кадр из сериала "Нарко"

«Мандалорец» (2019 — …)

Угрюмый воин-мандалорец, никогда не снимающий шлем, работает наемником и почти все сбережения отдает своим сородичам, которые некогда были великой расой, а теперь скрываются под землей и восстанавливают былую славу. На одном из особо дорогих заданий грозный бывший имперец поручает Мандалорцу доставить живым или мертвым некое существо. Им оказывается маленький милый ребенок, и герой, понимая, что ничего хорошего с этим малышом делать клиент не собирается, начинает нелегкую борьбу с собственной совестью.

Кадр из сериала "Мандалорец"

«Одни из нас» (2023)

2003 год. Во всем мире начинается пандемия, вызванная мутировавшим грибом кордицепсом: большая часть населения Земли погибла. Оставшиеся в живых либо прячутся в карантинных зонах под надзором военных, либо присоединились к революционному движению «Цикад», либо слоняются где-то в пустошах.

Помятый жизнью Джоэл нехотя ввязывается в очередную авантюру: нелюдимому контрабандисту предстоит перевезти через всю страну 14-летнюю девочку Элли. Подросток никому не доверяет, но она — возможное спасение человечества, ведь у нее иммунитет против заражения.