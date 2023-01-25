«Хотелось рыдать»: что фанаты игры «Одни из нас» думают об экранизации

16 января состоялась премьера пилотного эпизода «Одних из нас» — крупнобюджетной экранизации одной из главных видеоигр XXI века. Чем удивит проект и как его встретили фанаты первоисточника, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Одни из нас" Кадр из сериала "Одни из нас"

2003 год. Во всем мире начинается пандемия, вызванная мутировавшим грибом кордицепсом. Из-за него зараженные теряют контроль над разумом и собственным телом, превращаясь в зомби. В этом стремительно разворачивающемся апокалипсисе пытается спастись семейство Миллеров: Джоэл, его дочь Сара и младший брат Томми.

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20 лет спустя большая часть населения Земли погибла. Оставшиеся в живых либо прячутся в карантинных зонах под надзором военных, либо присоединились к революционному движению «Цикад», либо слоняются где-то в пустошах — в одиночку или примкнув к компании каких-нибудь каннибалов. Помятый жизнью Джоэл нехотя ввязывается в очередную авантюру: нелюдимому контрабандисту предстоит перевезти через всю страну 14-летнюю девочку Элли. Подросток никому не доверяет, но она — возможное спасение человечества, ведь у нее иммунитет против заражения.

Кадр из сериала "Одни из нас"

«Одни из нас» стал первым сериалом HBO, основанном на видеоигре. Выбор во многом обусловлен драматической составляющей The Last of Us, выпущенной еще в 2013 году. Сценаристами и исполнительными продюсерами проекта являются Крейг Мейзин и Нил Дракманн, последний из которых работал над игрой. Главные роли в проекте исполнили Педро Паскаль, Белла Рэмси, Гэбриел Луна, Мерл Дэндридж и другие. Отметим, что поклонники видеоигры были изначально недовольны кастом, однако у критиков пока нет претензий к игре утвержденных актеров.

Сериал удачно балансирует между «адаптацией» и «экранизацией» имеющегося материала. Создателям проекта также удалось покадрово воссоздать самые запоминающиеся и удачные эпизоды видеоигры (например, проезд по зараженному городу из пролога). При этом стало меньше жестокости, если сравнивать с первоисточником, и знакомства с миром через найденные записки или чьи-нибудь останки.

Кадр из сериала "Одни из нас"

Создатели расширили мир «Одних из нас»: зрителей знакомят с компаньонкой-контрабандисткой Джоэла и главой «Цикад», а также показывают, что осталось за кадром (например, рассказывают о происхождении кордицепса). В общем, проекту есть чем удивить даже скептически настроенных фанатов игры.

Сериал «Одни из нас» получил признание со стороны критиков, которые высоко оценили актерскую игру, сценарий, работу художников-постановщиков и музыку, многие назвали его лучшей телевизионной адаптацией видеоигры.

А вот, что пишут о проекте поклонники The Last of Us: «Я фанат игры, и я доволен. Даже больше, я впечатлен. С момента утверждения актеров на главные роли было много хайпа, на создателей проекта лились реки грязи, всем просто хотелось высказаться. И что по итогу: все, кто захлебывался желчью, сейчас быстренько переобулись и поют оды новому проекту, потому что сериал выстрелил».