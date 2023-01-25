«Хотелось рыдать»: что фанаты игры «Одни из нас» думают об экранизации

16 января состоялась премьера пилотного эпизода «Одних из нас» — крупнобюджетной экранизации одной из главных видеоигр XXI века. Чем удивит проект и как его встретили фанаты первоисточника, читайте в материале «Рамблера».
2003 год. Во всем мире начинается пандемия, вызванная мутировавшим грибом кордицепсом. Из-за него зараженные теряют контроль над разумом и собственным телом, превращаясь в зомби. В этом стремительно разворачивающемся апокалипсисе пытается спастись семейство Миллеров: Джоэл, его дочь Сара и младший брат Томми.
20 лет спустя большая часть населения Земли погибла. Оставшиеся в живых либо прячутся в карантинных зонах под надзором военных, либо присоединились к революционному движению «Цикад», либо слоняются где-то в пустошах — в одиночку или примкнув к компании каких-нибудь каннибалов. Помятый жизнью Джоэл нехотя ввязывается в очередную авантюру: нелюдимому контрабандисту предстоит перевезти через всю страну 14-летнюю девочку Элли. Подросток никому не доверяет, но она — возможное спасение человечества, ведь у нее иммунитет против заражения.
«Одни из нас» стал первым сериалом HBO, основанном на видеоигре. Выбор во многом обусловлен драматической составляющей The Last of Us, выпущенной еще в 2013 году. Сценаристами и исполнительными продюсерами проекта являются Крейг Мейзин и Нил Дракманн, последний из которых работал над игрой. Главные роли в проекте исполнили Педро Паскаль, Белла Рэмси, Гэбриел Луна, Мерл Дэндридж и другие. Отметим, что поклонники видеоигры были изначально недовольны кастом, однако у критиков пока нет претензий к игре утвержденных актеров.
Сериал удачно балансирует между «адаптацией» и «экранизацией» имеющегося материала. Создателям проекта также удалось покадрово воссоздать самые запоминающиеся и удачные эпизоды видеоигры (например, проезд по зараженному городу из пролога). При этом стало меньше жестокости, если сравнивать с первоисточником, и знакомства с миром через найденные записки или чьи-нибудь останки.
Создатели расширили мир «Одних из нас»: зрителей знакомят с компаньонкой-контрабандисткой Джоэла и главой «Цикад», а также показывают, что осталось за кадром (например, рассказывают о происхождении кордицепса). В общем, проекту есть чем удивить даже скептически настроенных фанатов игры.
Сериал «Одни из нас» получил признание со стороны критиков, которые высоко оценили актерскую игру, сценарий, работу художников-постановщиков и музыку, многие назвали его лучшей телевизионной адаптацией видеоигры.
А вот, что пишут о проекте поклонники The Last of Us: «Я фанат игры, и я доволен. Даже больше, я впечатлен. С момента утверждения актеров на главные роли было много хайпа, на создателей проекта лились реки грязи, всем просто хотелось высказаться. И что по итогу: все, кто захлебывался желчью, сейчас быстренько переобулись и поют оды новому проекту, потому что сериал выстрелил».
Еще один пользователь признался: «После просмотра пилотного эпизода хотелось рыдать, на меня накатила такая ностальгия, что решил заново пройти игру от начала и до конца. С нетерпением жду новых серий. Кажется, у вселенной «Игры престолов» появился конкурент».