«Хотелось рыдать»: что фанаты игры «Одни из нас» думают об экранизации

«Одни из нас» стал первым сериалом HBO, основанном на видеоигре. Выбор во многом обусловлен драматической составляющей The Last of Us, выпущенной еще в 2013 году. Сценаристами и исполнительными продюсерами проекта являются Крейг Мейзин и Нил Дракманн, последний из которых работал над игрой. Главные роли в проекте исполнили Педро Паскаль, Белла Рэмси, Гэбриел Луна, Мерл Дэндридж и другие. Отметим, что поклонники видеоигры были изначально недовольны кастом, однако у критиков пока нет претензий к игре утвержденных актеров.