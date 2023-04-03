Драки, работа сторожем и кража "Оскара": как жил Марлон Брандо

3 апреля день рождения отмечал бы легендарный Марлон Брандо, который считался одним из самых влиятельных и одаренных актеров двадцатого столетия. "Рамблер" расскажет об интересных фактах из жизни легенды.

© Кадр из фильма

Корни Марлона

Видео дня

По звучанию имени и фамилии Брандо и, конечно, его связи с итальянской мафией на экране, многие считают, что актер - итальянец. Но, на самом деле, это не так.

Брандо родился в Омахе, в штате Небраска в США, 3 апреля 1924 года в семье Марлона Брандо-старшего, производителя пестицидов и химических кормов, и Дороти Джулии Пеннебейкер.

Его предки были немцами, голландцами, англичанами и ирландцами. Его предок-иммигрант по отцовской линии, Иоганн Вильгельм Брандау, прибыл в Нью-Йорк в начале 1700-х годов из Пфальца в Германии. Марлон также является потомком Луи Дюбуа, французского гугенота , который прибыл в Нью-Йорк около 1660 года. Его прадед по материнской линии, Майлз Джозеф Гэхан, был ирландским иммигрантом, служившим медиком во время Гражданской войны в США.

Марлона исключили из двух школ

Брандо был исключен из средней школы якобы за то, что он ехал на мотоцикле по коридору, из-за чего его отец отправил его в Военную академию Шаттак в Миннесоте. Оказавшись там, Брандо рассказал, что однажды ночью он забрался на колокольню и взорвал хлопушку. Комично, что Брандо сам организовал комитет, чтобы выяснить, кто несет за это ответственность за его же проступок. Его "идеальное преступление" не раскрыли, но все равно исключили из академии за другие нарушения. После этого, весной 1943 года, он переехал в Нью-Йорк, чтобы жить с сестрой в Гринвич-Виллидж.

Легендарный актер работал лифтером

В Нью-Йорке Брандо работал лифтером в универмаге Best & Co. Брандо рассказывал, что после этого он недолго поработал официантом, поваром фастфуда и разносчиком сэндвичей. Брандо также был ночным сторожем на фабрике .

Он часами наблюдал за тем, как агент заключает сделки

Агент Ирвинг Пол «Свифти» Лазар помог Брандо получить прибавку в 10 долларов с 65 до 75 долларов в неделю за его бродвейский дебют в «Я помню маму». Лазар вспомнил, как в 1945 году Брандо и его тогдашняя подруга Блоссом Пламб часами сидели молча, слушая, как Лазар заключал сделки по телефону.

Его фирменный сломанный нос - случайность

Играя на сцене театра персонажа Стенли Ковальски в течение года, Брандо стало скучно. Однажды в перерыве он уговорил побороться с ним одного из рабочих сцены, который был боксером-любителем. Рабочий поддавался Брандо, пока актер не настоял на том, чтобы он боролся по-настоящему. Затем рабочий ударил его по носу. У Марлона из носа потекла кровь, но это не помешало ему вернуться на сцену.

После выступления Брандо пошел в ближайшую больницу, чтобы привести себя в порядок. Нос оказался сломан. Ирэн Селзник, продюсер шоу, посоветовала Брандо восстановить сломанный нос, сделав операцию. Но позже она была рада, что он не стал ее слушать:

«Я искренне думаю, что этот сломанный нос сделал его состояние. Это придало ему сексуальной привлекательности. Раньше он был слишком красив».

У Марлона украли "Оскар"

Он не замечал исчезновения своей статуэтки "Оскар" до 1994 года, когда его адвокат сообщил ему, что лондонский аукционный дом планирует ее продать.

Брандо купил собственный остров

Во время съемок «Мятежа за наградой» (1962) Брандо впервые увидел Тетиароа, небольшой атолл площадью, расположенный к северу от главного острова Таити. Через шесть лет после того, как он узнал об атолле, Брандо его купил. Сегодня он работает как курорт.

Чуть не отказался от роли в "Крестом отце"

Когда Брандо узнал, что Берт Рейнольдс рассматривался на роль Майкла Корлеоне в « Крестном отце» (1972), он заявил, что откажется от роли Вито, если Рейнольдс будет выбран. Брандо сказал, что Рейнольдс был «воплощением того, от чего его тошнит».

Деньги на Супермене

Первоначально сообщалось, что Брандо заработал 2,25 миллиона долларов за 12 дней работы над "Суперменом", но с годами его зарплата выросла до 3,7 миллиона долларов за 10 минут экранного времени. В сцене, где Брандо в роли Джор-Эла, отца Супермена, помещает своего маленького сына в спасательную капсулу, Брандо читает свои строки с подгузника ребенка.

Два миллиона за день