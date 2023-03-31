В большом интервью «Газете.ру» российская актриса театра и кино Нонна Гришаева рассказала о съемках в долгожданном продолжении популярного ситкома.
Гришаева вернулась к роли Людмилы Васнецовой – мамы главных героинь. Актриса призналась, что ее расстроил отказ Дарьи Мельниковой (Жени Васнецовой) от съемок в продолжении.
«Я думала, что со всеми увижусь. Мне удалось увидеться только с Мирой Карпович и Лизой Арзамасовой. С Пуговкой, ее играет Екатерина Старшова, к сожалению, не повидались. Не совпали съемочные дни», — объяснила Гришаева.
На возвращение Анастасии Сиваевой, сыгравшей Дашу в оригинальном сериале, еще есть надежда. Согласно сценарию, именно ее героиня оставляет мужа Веника с четырьмя детьми.
Ранее мы писали о Мирославе Карпович, представшей в образе папиной дочки.