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1 час назад

Актриса Нонна Гришаева расстроилась из-за отказа Анастасии Сиваевой и Дарьи Мельниковой сниматься в продолжении «Папиных дочек»

Мира Маркина

В большом интервью «Газете.ру» российская актриса театра и кино Нонна Гришаева рассказала о съемках в долгожданном продолжении популярного ситкома.

Гришаева вернулась к роли Людмилы Васнецовой – мамы главных героинь. Актриса призналась, что ее расстроил отказ Дарьи Мельниковой (Жени Васнецовой) от съемок в продолжении.

«Я думала, что со всеми увижусь. Мне удалось увидеться только с Мирой Карпович и Лизой Арзамасовой. С Пуговкой, ее играет Екатерина Старшова, к сожалению, не повидались. Не совпали съемочные дни», — объяснила Гришаева.

Новых «Папиных дочек» закончили снимать

На возвращение Анастасии Сиваевой, сыгравшей Дашу в оригинальном сериале, еще есть надежда. Согласно сценарию, именно ее героиня оставляет мужа Веника с четырьмя детьми.

Ранее мы писали о Мирославе Карпович, представшей в образе папиной дочки.

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