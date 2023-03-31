«Я думала, что со всеми увижусь. Мне удалось увидеться только с Мирой Карпович и Лизой Арзамасовой. С Пуговкой, ее играет Екатерина Старшова, к сожалению, не повидались. Не совпали съемочные дни», — объяснила Гришаева.