Новых "Папиных дочек" закончили снимать

Закончились съемки материала для сериала "Папины дочки. Новые". Проект начнет выходить на телевидении осенью 2023 года.

В новом сезоне ситкома повзрослевшая дочка семейного психотерапевта Даша Васнецова (Анастасия Сиваева) сделает то же, что сделала в начале истории ее мама: в канун годовщины свадьбы сбежит из дома. Мужу, Венику (Филипп Бледный), она оставит записку, обручальное кольцо и четырех дочек: Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова).

Филипп Бледный, чей персонаж оказывается в центре истории, признается, что рад такому исходу: ему всегда хотелось оказаться на месте Андрея Леонова, который играл отца семейства Сергея Васнецова. По словам актера, ему радостно стать отцом четырех юных актрис на съемочной площадке.