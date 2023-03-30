Новых "Папиных дочек" закончили снимать

Закончились съемки материала для сериала "Папины дочки. Новые". Проект начнет выходить на телевидении осенью 2023 года.
В новом сезоне ситкома повзрослевшая дочка семейного психотерапевта Даша Васнецова (Анастасия Сиваева) сделает то же, что сделала в начале истории ее мама: в канун годовщины свадьбы сбежит из дома. Мужу, Венику (Филипп Бледный), она оставит записку, обручальное кольцо и четырех дочек: Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова).
Филипп Бледный, чей персонаж оказывается в центре истории, признается, что рад такому исходу: ему всегда хотелось оказаться на месте Андрея Леонова, который играл отца семейства Сергея Васнецова. По словам актера, ему радостно стать отцом четырех юных актрис на съемочной площадке.
Предыдущий сезон "Папиных дочек" закончился 10 лет назад. В числе актеров, которые вернулись к своим персонажам, Андрей Леонов, Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова.