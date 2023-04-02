$76.45+0.1482.39-0.75
2 часа назад

Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая маму Гарри Поттера в детстве

Мира Маркина

Роль юной Лили Эванс в фильме «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» досталась Элли Дарси-Олден, которой на тот момент было 12 лет. Сегодня ей уже 23 года, и она продолжает строить актерскую карьеру. Как сейчас выглядит девушка, смотрите в материале «Рамблера».

Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая маму Гарри Поттера в детстве
Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2»Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2»

До того, как Элли Дарси-Олден присоединилась к франшизе, она играла в театре и снималась в эпизодических ролях в сериалах. Она засветилась в таких проектах, как «Холби Сити», «Доктор Кто» и «Робин Гуд». В 12 лет она присоединилась к вселенной Гарри Поттера: роль юной Лили Эванс стала самой заметной работой в ее карьере. К слову, по контракту юная актриса не могла рассказывать кому-либо о своем участии в съемках фильма о Мальчике, который выжил. Только после премьеры друзья и одноклассники Элли узнали, что она засветилась в финальной части проекта.

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2"

После съемок в культовой саге девушка вместе с ближайшими родственниками перебралась из Англии в Лос-Анджелес (США), где и сейчас продолжает строить карьеру. В 2022 году Элли получила американское гражданство.

Соцсети

Дарси-Олден не только снимается в кино, но и профессионально занимается танцами и интересуется каратэ. Она также работала за кулисами в качестве тренера по диалекту британского английского. Актриса активно ведет социальные сети, где делится моментами своей жизни: работой, путешествиями и фото с семьей и друзьями. Правда, подробности своей личной жизни девушка не раскрывает.

Соцсети

Как актеры фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана" вживались в роль: видео

У Элли есть младший брат Джозеф, который также имеет опыт съемок в кино, но по большей части в эпизодических ролях.

Соцсети
Актеры,Гарри Поттер и узник Азкабана,Робин Гуд,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий