Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая маму Гарри Поттера в детстве

Роль юной Лили Эванс в фильме «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» досталась Элли Дарси-Олден, которой на тот момент было 12 лет. Сегодня ей уже 23 года, и она продолжает строить актерскую карьеру. Как сейчас выглядит девушка, смотрите в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2»

До того, как Элли Дарси-Олден присоединилась к франшизе, она играла в театре и снималась в эпизодических ролях в сериалах. Она засветилась в таких проектах, как «Холби Сити», «Доктор Кто» и «Робин Гуд». В 12 лет она присоединилась к вселенной Гарри Поттера: роль юной Лили Эванс стала самой заметной работой в ее карьере. К слову, по контракту юная актриса не могла рассказывать кому-либо о своем участии в съемках фильма о Мальчике, который выжил. Только после премьеры друзья и одноклассники Элли узнали, что она засветилась в финальной части проекта.

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2"

После съемок в культовой саге девушка вместе с ближайшими родственниками перебралась из Англии в Лос-Анджелес (США), где и сейчас продолжает строить карьеру. В 2022 году Элли получила американское гражданство.

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Дарси-Олден не только снимается в кино, но и профессионально занимается танцами и интересуется каратэ. Она также работала за кулисами в качестве тренера по диалекту британского английского. Актриса активно ведет социальные сети, где делится моментами своей жизни: работой, путешествиями и фото с семьей и друзьями. Правда, подробности своей личной жизни девушка не раскрывает.

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У Элли есть младший брат Джозеф, который также имеет опыт съемок в кино, но по большей части в эпизодических ролях.