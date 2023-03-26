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2 часа назад

Как актеры фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана" вживались в роль: видео

Стелла Шмель

Фильм "Гарри Поттер и узник Азкабана" был снят в 2004 году режиссером Альфонсо Куароном. Съемки проходили в различных локациях в Великобритании.

Несмотря на юный возраст, актеры фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана" продемонстрировали настоящее мастерство и профессионализм, вживаясь в роли своих персонажей. Блогер @Prisonerofdiagonalley рассказал, что режиссер попросил актеров, исполнявших роли Гарри, Рона и Гермионы написать эссе об их персонажах от первого лица. Руперт Грин отказался писать, объяснив это тем, что его герой Рон никогда бы не сделал подобной вещи. В то время как Эмма Уотсон написала 16-страничное эссе, что вполне в духе Гермионы. А Дэниел Рэдклифф ограничился одним листом, когда писал рассказ от лица Гарри Поттера.

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Подробнее о том, как актеры из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана" вживались в роль, смотрите в видео.

Ранее мы писали про голливудского актера, который чаще всего играет русских.

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