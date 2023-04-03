Крис Хемсворт готов отказаться от съемок из-за страха развития Альцгеймера

Крис Хемсворт заявил, что он замедляется в карьере из-за того, что узнал об очень высоком высоком риске развития болезни Альцгеймера в более позднем возрасте.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

У австралийского актера есть четыре предстоящих проекта, в том числе возвращение к своему персонажу Тора в грядущем продолжении «Мстителей» и безымянный биографический фильм о Халке Хогане. Но после этих проектов, по словам источника, Хемсворт «не планирует брать на себя много ролей из-за болезни Альцгеймера».

Хотя Хемсворт заявил Vanity Fair, что он «ни в коем случае не говорит об уходе на пенсию».

Дело в том, что 39-летний Хемсворт обнаружил, что подвержен высокому риску заболевания, когда снимал документальный сериал «Безграничный» для National Geographic и Disney+. Актер узнал, что этот диагноз — просто признак того, что нейродегенеративное заболевание более вероятно в его будущем, чем у большинства людей.