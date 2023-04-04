Что стало с актрисами из сериала "Бальзаковский возраст..."

Сериал "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." вышел на экраны в 2004 году. В центре сюжета – четыре подруги, у каждой из которых есть свои проблемы в личной жизни.

Фото: Кадр из сериала "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." Кадр из сериала "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..."

Сериал нередко сравнивали с "Сексом в большом городе", но все же он нашел своих зрителей и завоевал их сердца.

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Подробнее о том, как сложилась судьба актрис, исполнивших главные роли в сериале, читайте в материале "Рамблера".

Юлия Меньшова (Вера Большова)

Именно от лица героини Меньшовой в сериале велось повествование. Что любопытно, родителей главной героини сыграли настоящие родители Меньшовой – Вера Алентова и Владимир Меньшов.

Сейчас Юлия меньше посвящает себя работе в кино, однако ее имя остается на слуху. Звезда ведет YouTube-канал "Сама Меньшова" и играет в театре. Юлия замужем за актером Игорем Гординым, в браке с которым у нее родилось двое детей – Таисия и Андрей.

Лада Дэнс (Алла Приходько)

Съемки в "Бальзаковском возрасте..." стали для Дэнс первым серьезным опытом в кино. После этого она снялась еще в нескольких картинах, но уже не в главных ролях. Сегодня Лада регулярно появляется в популярных ток-шоу и на светских мероприятиях. Что касается личной жизни, после развода в 2002 году Дэнс больше не выходила замуж.

Жанна Эппле (Юлия Шашкова)

После успеха в популярном сериале "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." карьера Эппле, на удивление, не пошла в гору. Актриса продолжила сниматься, но крупных ролей в заметных проектах больше не получала.

Не так давно Жанна снялась в фильме "На солнце, вдоль рядов кукурузы", но во время премьеры обнаружила, что сцены с ее участием вырезали.

Алика Смехова (Софья Бабицкая)

В сериале личная жизнь героини Смеховой была весьма запутанной. Она дважды становилась вдовой, после чего решила найти богатого старичка.

В реальной жизни на любовном фронте тоже было не все гладко. Алика трижды была замужем, а ее второй брак продлился лишь два месяца. У актрисы есть два сына, один из которых родился вне брака.