Почему Андрей Миронов не хотел сниматься с Татьяной Догилевой

Фильм «Блондинка за углом» Владимира Бортко вышел на экраны летом 1984 года. Главные роли в нем исполнили Андрей Миронов и Татьяна Догилева. Сейчас уже невозможно представить картину без этого творческого тандема, но изначально на роль Надежды режиссер планировал пригласить совсем другую актрису. И Андрей Миронов хотел сниматься именно с ней.

Фото: Кадр из фильма «Блондинка за углом» Кадр из фильма «Блондинка за углом»

О том, как складывались отношения Андрея Миронова и Татьяны Догилевой на съемочной площадке и за ее пределами, читайте в материале «Рамблера».

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На главную женскую роль Владимир Бортко планировал пригласить Александру Яковлеву, но отец посоветовал ему присмотреться к Татьяне Догилевой, от театральных работ которой остался в восторге. Режиссер прислушался к совету отца и в итоге утвердил Догилеву на роль Надежды, хотя ее пробы не слишком его впечатлили. Тут, скорее, сыграл роль характер Татьяны: именно такой, по мнению Бортко, и должна была быть героиня.

Сильный характер помог Догилевой справиться и с непонятным поначалу отношением к ней Андрея Миронова. Актер уже был хорошо известен, а у Догилевой был еще не слишком большой опыт в кино. Актриса не понимала, как вести себя с любимцем зрителей.

Миронов довольно часто задевал Догилеву язвительными комментариями, не упускал случая «подколоть» ее, хотя, по признанию самой актрисы, относился к ней с уважением. В съемочной группе поговаривали, что знаменитый актер не в восторге от работы с Догилевой и предпочел бы сниматься с Александрой Яковлевой. И частенько спрашивал Татьяну, почему на роль утвердили именно ее, а не Яковлеву. Вроде бы, в шутку спрашивал.

В конце концов, Догилевой это надоело и она честно призналась Миронову, что ей надоели ее шутки. Актер же, в свою очередь, признался, что таким странным образом он выражал симпатию к партнерше по фильму.