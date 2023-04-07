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36 минут назад

5 актеров, чьи дебютные роли прославили их на весь мир

Мира Маркина

В то время, как одни актеры годами снимаются в эпизодических ролях в надежде, что их заметят, другие с первой же роли становятся известны на весь мир.

5 актеров, чьи дебютные роли прославили их на весь мир
Фото: Кадр из фильма "Как стать принцессой"Кадр из фильма "Как стать принцессой"

К слову, в Голливуде довольно много звезд, которых благословила фортуна.

Подробнее об этих счастливчиках – в материале "Рамблера".

Энн Хэтэуэй

Кадр из фильма "Как стать принцессой"

Дебютной картиной для 19-летней Хэтэуэй стала комедия "Как стать принцессой", вышедшая на экраны в 2001 году. Юная актриса так волновалась во время прослушивания, что упала со стула. Но этот забавный инцидент только сыграл ей на руку – продюсеров очаровала неуклюжесть Энн, которая требовалась для роли. Так, никому неизвестной актрисе удалось обойти Кэмерон Диас и Кейт Хадсон.

Том Холланд

Кадр из фильма "Невозможное"

В драме "Невозможное" 10-летний Том Холланд получил одну из главных ролей, что было для него большим вызовом, ведь до этого мальчик играл только в театре. Однако начинающий актер отлично справился и сразу же получил звание одного из самых многообещающих актеров молодого поколения.

Кейт Уинслет

Кадр из фильма "Небесные создания"

За роль в драме Питера Джексона "Небесные создания" 19-летней Уинслет пришлось побороться со 175 претендентками. Создатели картины выбрали именно Уинслет и не прогадали: критики крайне высоко оценили работу юной звезды.

Риз Уизерспун

Кадр из фильма "Человек на луне"

Пробуясь на роль в драме "Человек на Луне", 15-летняя Риз рассчитывала лишь на эпизод, а в итоге получила главную роль. Позже режиссер картины вспоминал, что рискнул, доверив главную роль неопытному подростку, но Уизерспун выложилась на все 100% и завоевала любовь публики.

Актеры, которые ненавидят свои культовые роли

Аня Тейлор-Джой

Кадр из фильма "Ведьма"

До съемок в картине "Ведьма" Тейлор-Джой несколько раз появлялась на телевидении, но эти работы не приносили плоды. Триллер Роберта Эггерса изменил жизнь 19-летней артистки, и она моментально стала популярной.

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