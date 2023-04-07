Трюки Джеки Чана, которые могли закончиться трагедией

Джеки Чан прославился на весь мир благодаря своим ролям в боевиках. Он мастерски выполняет множество опасных трюков без помощи каскадеров, прекрасно справляется с комедийными ролями и является кумиром многих на протяжении нескольких десятилетий. Однако не каждый знает, что некоторые трюки актера могли закончится весьма плачевно.

Фото: Кадр из фильма "Полицейская история 3: Суперполицейский" Кадр из фильма "Полицейская история 3: Суперполицейский"

В честь 69-го дня рождения, который актер отмечает 7 апреля, "Рамблер" рассказывает о трюках на съемках, которые едва не стояли легенде жизни.

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«Доспехи Бога», 1986 год

Культовый фильм с Чаном в главной роли едва не стоил актеру жизни. Во время съемок знаменитой сцены, где Джеки перепрыгивает через обрыв, ухватившись за дерево, актер совершил неудачный дубль и упал головой о камень. Быстро подоспевшие медики диагностировали серьезную травму черепа, при которой осколок кости попал прямо в мозг. А все лишь потому, что Чан был недоволен первым дублем и решил переснять злополучную сцену. Если бы не своевременная медицинская помощь, все могло закончиться трагично.

«Доспехи Бога 2: Операция Кондор», 1991 год

Во второй части той же знаменитой картины, ближе к завершению фильма есть сцена, где Чан раскачивается на цепи. По сценарию падение с нее запланировано, конечно, не было. Однако во время съемки одного из дублей этого момента актер сорвался и упал на выступ скалы. В результате этого падения у Джеки Чана сместилась грудина.

«Полицейская история 3: Суперполицейский», 1992 год

Кадр из фильма "Полицейская история 3: Суперполицейский"

Сцена, в которой Джеки Чан, висящий на перекладине, должен уворачиваться от летящего на него вертолета, не сразу была снята удачно. Да, вы все правильно поняли – в одном из неудачных дублей вертолет все же зацепил Чана на самом деле. После такого происшествия с перекладины актера снимали спасатели. У него оказались разорваны плечевые мышцы.

«Криминальная история», 1993 год